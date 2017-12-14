Мы услышали речь лидера нации: в Совфеде оценили пресс-конференцию Путина

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале прокомментировал результаты большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Сенатор напомнил, что формат пресс-конференции подразумевает ответы на вопросы журналистов, а не доклад. Тем не менее, отметил парламентарий, большая часть пресс-конференции была посвящена благосостоянию россиян.

«Мы услышали речь лидера нации. А лидер нации говорит не обо всем, что творится на земном шаре. Он говорил про нашу страну, про ее безопасность, про ее будущее. И кстати сказать, основная цель российской внешней политики — это создание условий для развития нашей страны. Именно поэтому наш президент, как национальный лидер, говорил о нашем с вами будущем, о том, как сделать нашу жизнь лучше», — заявил Климов.

Член Совфеда подчеркнул, что для улучшения благосостояния россиян президенту приходится делать очень многое и решать сложные задачи.

Напомним, Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал «задачу №1» для Путина после выборов-2018. Подробнее — в материале ФАН.