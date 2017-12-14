«Халиф на час»: легенда «Ростова» хочет стать главным тренером

Около недели назад Леонид Кучук неожиданно подал в отставку с поста главного тренера «Ростова», и к заключительной игре 2017 года команду готовил Дмитрий Кириченко. Помогал ему другой в прошлом известный нападающий — Роман Адамов, при Кучуке вошедший в штаб команды. После матча с «Уфой», в котором «Ростов» одержал неоднозначную победу, Кириченко ясно дал понять — он желает избавиться от приставки «недавний помощник». Федеральное агентство новостей внимательно изучило кандидатуру Дмитрия Сергеевича.

Нет опыта

Тренерской карьере Кириченко три года. За это время Интернет заполонили шутки про «конспекты», которые начинающий тренер старательно ведет еще со времен Божовича. Однако за все это время самостоятельно он работал всего несколько дней. Речь идет о подготовке «Ростова» к матчу 20-го тура чемпионата против «Уфы». Ведь даже сам Кириченко признавал, что во время подготовки к лигочемпионской встрече с «Аяксом» он был фигурой номинальной: всю подготовку вел Курбан Бекиевич со своим тренерским штабом. Именно Бердыев продолжал проводить тренировки, выбирать состав, а во время матчей передавать свои указания на скамейку, где главным был Виталий Кафанов.

За три дня после отставки Леонида Кучука Кириченко было сложно внести в команду что-то свое. Исполняющий обязанности вышел против уфимцев со схемой, которую больше половины сезона наигрывал бывший тренер ростовчан. Но интересна другая деталь: единственный гол в матче желто-синие забили со стандарта. За штрафные и угловые, по информации ФАН, весь последний месяц отвечал Роман Адамов.

Мастерски вывести команду из зимней спячки и выполнить задачу на сезон у Кириченко шансов, при всем к нему уважении, значительно меньше, чем у любого опытного специалиста, многие из которых сейчас открыты для предложений. Риск — дело сколь благородное, столь и неблагодарное. А опыт показывает, что молодые специалисты, с конспектами или без, редко выходят за рамки характеристики «халиф на час». «Ростову», обещающему при новом руководстве превратиться в долгосрочный проект, такой путь едва ли подходит.

Нет своего штаба

В тренерском штабе Курбана Бердыева было восемь человек, у Леонида Кучука значилось семь специалистов. Сколько людей в штабе у Дмитрия Кириченко, не знает никто, потому что этого штаба просто-напросто нет. Есть ли гарантия того, что кандидат в главные тренеры желто-синих сможет правильно сформировать свое окружение? Не секрет ведь, что желающих будет много, отфильтровать за короткий срок — дело очень нелегкое. Да и готовы ли люди с опытом рискнуть и прийти на помощь Кириченко, который должен будет вытаскивать «Ростов» из сложной ситуации?

У клуба с берегов Дона не так много времени, чтобы, кроме главного тренера, искать и весь штаб, который сам по себе должен притереться друг к другу, да еще и уделять время всем нюансам подготовки. В текущей ситуации клубу может помочь лишь специалист, который приведет с собой опытную команду единомышленников, грамотно проведет зимние сборы и сумеет найти контакт с опытными лидерами команды, будет для них авторитетом.

Нет лицензии

О том, что Кириченко намерен получить тренерскую лицензию PRO, стало известно в декабре 2016 года. За прошедшее время Дмитрий Сергеевич стал ближе к своей цели, но для получения вожделенного документа нужно подождать еще год. Экзамен назначен на декабрь 2018 года, а это значит, что 40-летний специалист будет покидать расположение клуба из-за учебы. В частности, уже во время сборов Кириченко точно отправится в Москву на учебу в ВШТ (Высшую школу тренеров), и дело в свои руки придется брать кому-то из его пока весьма гипотетических помощников.

Собственные сомнения

Мало кто знает, но еще минувшим летом, по информации ФАН, у Кириченко был хороший шанс возглавить «Ростов». Тогда у руководства была готовность доверить команду Кириченко, но в определенный момент тренер честно сказал, что еще не готов взять на себя такую серьезную ответственность, объясняя отказ, в том числе, отсутствием собственного штаба.

Последние несколько месяцев вряд ли добавили уверенности Кириченко, а вот сомнения в решительности и самостоятельности тренера летний отказ мог породить на долгое время.

Готов ли к критике

Для многих болельщиков «Ростова» Кириченко — символ искреннего футбола, которым славился «Ростсельмаш» в конце 90-х — начале 2000-х. Его фамилию часто можно услышать с фан-сектора, а у фанатов даже есть специальный баннер, который посвящен форварду.

А что случится, если у Дмитрия Сергеевича просто-напросто не получится в новой для себя роли? Прямой вылет в ФНЛ «Ростову» не грозит, но «стыки» — до сих пор вполне реальный сценарий. Готов ли он услышать в свой адрес свист, если, например, не справится с ответственностью? С учетом тяжелейшего весеннего календаря, вопросы весьма острые.

При этом, безусловно, Дмитрий Кириченко может вырасти в очень сильного специалиста и в будущем стать в один ряд с Сергеем Семаком. Другой вопрос, как не совершить фальстарт и не повторить тренерскую карьеру других молодых и подающих надежды?