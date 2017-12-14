Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 14 декабря.

Украинские националисты чувствуют свою безнаказанность, нападая на журналистов, но в свое время им придется отвечать за свое участие в братоубийственной войне, заявил подвергшийся ранее нападению в Киеве журналист Руслан Коцаба. Украинский журналист Коцаба рассказал, какая кара ждет бойцов АТО.

Россияне в соцсетях отправили посла США Джона Хантсмана учить историю после его слов о принадлежности Крыма. «Пусть учит историю»: российские пользователи прокомментировали заявление посла США о принадлежности Крыма.

Пока российский ВПК активно продвигает свою продукцию на мировых рынках, ведущее ракетостроительное предприятие Украины «Южмаш» готовится принимать туристические группы. На Украине сокрушаются из-за успехов российского ВПК и проблем «Южмаша».

Журналисты выяснили, что президент России Владимир Путин в 1970-х годах снялся в нескольких картинах на «Ленфильме». СМИ узнали о съемках Путина на «Ленфильме».

Президент России Владимир Путин призвал Польшу искать у себя ответы на вопросы в связи с крушением самолета, в котором летел Лех Качиньский. Ищите у себя: Путин резко ответил на слова польского журналиста о взрывчатке в самолете Качиньского.

Эксперты проанализировали автомобильные рынки и выяснили, что самым небезопасным автомобилем за всю историю краш-тестов оказался итальянский Fiat Punto. Назван топ-3 самых опасных автомобилей в истории краш-тестов.

Крымский мост, который свяжет Крым и Кубань, ныне завершен более чем на 80%. Теперь уже ясно: несмотря на все сложности, мост будет завершен до конца этого года, а в эксплуатацию будет введен в начале нового, 2018 года. Первое соединение Керченского моста. Колонка Олега Денежки.

Во время большой ежегодной пресс-конференции журналисты неоднократно задавали президенту России Владимиру Путину острые вопросы. И получали на них неожиданные ответы. «Вы вообще нормальные люди?» Неожиданные ответы Путина на пресс-конференции.

Жительница Московской области, которая лишилась верхних конечностей из-за ревности супруга, после нескольких серьезных операций переведена из реанимации в общую палату. Названа причина агрессии жителя Подмосковья, раздробившего топором руки супруги.

Войну в Донбассе развязало и поддерживает нынешнее руководство Украины, Крым «продали» России, так как новой власти не нужен был протестующий электорат, объяснил экс-боец АТО. Бывший АТОшник рассказал, почему новому руководству Украины не нужен Крым.