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Политика
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Израиль нанес авиаудар по сектору Газа
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    Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

    18:13  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:13  14 Декабря 2017
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    Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

    Дамаск, 14 декабря. Израильские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по сектору Газа.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило со ссылкой на палестинское издание «Маан», что израильские самолеты атаковали окрестности района Абрадж Мухабарат, расположенного к северо-западу от населенного пункта Газа. Источник отмечает, что еще несколько ударов были нанесены по южной части прибрежного квартала Аз-Зейтун поселения Дейр Аль-Баллях в центральной части сектора Газа. Атака была совершена и в районе лагеря беженцев Ан-Нусейрат и в западном направлении от Хан-Юнис.

    Отмечается, что власти Израиля объявили о закрытии контрольно-пропускных пунктов Бейт-Ханун и Карм Абу Салем с 14 декабря.

    Эскалация напряженности была вызвана заявлением президента США Дональда Трампа о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что является фактическим признанием города столицей Израиля.

    Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

    Автор: Алексей Громов
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    #дональд трамп #авиаудар #сектор газа #изариль
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