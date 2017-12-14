Печальное зрелище: Соловьев оценил поведение коллег на пресс-конференции Путина

Москва, 14 декабря. Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение журналистов на ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Соловьев назвал «печальным зрелищем» поведение журналистов на пресс-конференции Владимира Путина.

«Какой вопрос вам понравился больше всего? Мне «фальшивого журналиста» о проблеме рыболовства. Директор мурманского рыбокомбината. Человек понравился. А вот то, как себя вели коллеги, это отдельная тема. Печальное зрелище», — написал Соловьев в своем микроблоге Twitter.

Какой вопрос вам понравился больше всего? Мне «фальшивого журналиста» о проблеме рыболовства. Директор мурманского рыбкомбината. Человек понравился. А вот то как себя вели коллеги , это отдельная тема. Печальное зрелище. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) December 14, 2017

Стоит отметить, что журналисты в ходе сегодняшней пресс-конференции главы государства были готовы идти на крайние меры, чтобы привлечь к себе внимание Владимира Путина. В этот раз представители СМИ не стали ограничиваться плакатами, выкрикивая свои вопросы с места. Когда Владимир Путин в очередной раз обратил свое внимание на зал, многие начали выкрикивать свои вопросы. При этом одна журналистка жалобно прокричала: «ну пожалуйста». После этого президент решил успокоить журналистов.

«Не надо, а то я сейчас заплачу тоже», – пошутил президент России, после чего обстановка в зале разрядилась.

Напомним, 14 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной прошла 13 большая пресс-конференция Владимира Путина. Пресс-конференция длилась три часа 40 минут, за это время Владимир Путин ответил на 73 вопроса от 54 журналистов.