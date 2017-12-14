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Политика
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Политика
Путин смотрит в будущее: в Госдуме оценили пресс-конференцию президента
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    Путин смотрит в будущее: в Госдуме оценили пресс-конференцию президента

    17:56  14 Декабря 2017  /обновлено: 17:57  14 Декабря 2017
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    Путин смотрит в будущее: в Госдуме оценили пресс-конференцию президента

    Депутат Госдумы Вячеслав Никонов оценил итоги большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. По мнению парламентария, глава государства смотрит в будущее, соответствующее заявление прозвучало в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    «Пропорция будущего [в ответах президента] была явно больше, чем пропорция прошлого. Да, он назвал все нужные цифры, которые характеризуют срок его президентства, но речь больше шла о будущем. Будущее строится на том, что у нас есть сегодня, сегодняшний день является фундаментом будущего. И Путин, на мой взгляд, очень четко определил свои приоритеты», — сказал парламентарий.

    Также Никонов перечислил основные тезисы, о которых говорил на мероприятии Владимир Путин.

    «Путин назвал шесть основных приоритетов, это очень важно. Это инфраструктура, здравоохранение, образование, что для меня очень приятно, высокие технологии, повышение производительности труда и повышение доходов населения», — напомнил Никонов.

    Также депутат подчеркнул, что Владимир Путин коснулся и темы обороноспособности страны, которая является одной из основ стабильной и крепкой государственности.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #пресс-конференция путина
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