Путин смотрит в будущее: в Госдуме оценили пресс-конференцию президента

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов оценил итоги большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. По мнению парламентария, глава государства смотрит в будущее, соответствующее заявление прозвучало в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Пропорция будущего [в ответах президента] была явно больше, чем пропорция прошлого. Да, он назвал все нужные цифры, которые характеризуют срок его президентства, но речь больше шла о будущем. Будущее строится на том, что у нас есть сегодня, сегодняшний день является фундаментом будущего. И Путин, на мой взгляд, очень четко определил свои приоритеты», — сказал парламентарий.

Также Никонов перечислил основные тезисы, о которых говорил на мероприятии Владимир Путин.

«Путин назвал шесть основных приоритетов, это очень важно. Это инфраструктура, здравоохранение, образование, что для меня очень приятно, высокие технологии, повышение производительности труда и повышение доходов населения», — напомнил Никонов.

Также депутат подчеркнул, что Владимир Путин коснулся и темы обороноспособности страны, которая является одной из основ стабильной и крепкой государственности.