Сирия: Дамаск объявил условия диалога с оппозицией

Женева, 14 декабря. Власти Сирии не могут вести прямые переговоры с оппозицией, пока та не откажется от сформулированного в Эр-Рияде коммюнике и не создаст репрезентативную делегацию. Об этом в четверг заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари.

«Для любых прямых переговоров необходимо, чтобы оппозиционная делегация выполнила два требования: отзыв эр-риядского коммюнике теми людьми, кто стоит за делегацией оппозиции, и создание действительно репрезентативной делегации оппозиции», — отметил он.

Напомним, что в ноябре сирийская оппозиция провела встречу в Эр-Рияде, на которой сформулировала основные требования для дальнейших переговоров с Дамаском. В частности, в документе содержится требование обязательной отставки президента САР Башара Асада. Примечательно, что «московская» и «каирская» группы сирийской оппозиции заявили о несогласии с рядом пунктов коммюнике, однако остались в составе единой делегации.