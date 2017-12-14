Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Глава Самарской области предложил отправить чиновников на уборку снега
Политика
Сирия: Дамаск объявил условия диалога с оппозицией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Дамаск объявил условия диалога с оппозицией

    17:46  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:59  14 Декабря 2017
    810

    Сирия: Дамаск объявил условия диалога с оппозицией

    Женева, 14 декабря. Власти Сирии не могут вести прямые переговоры с оппозицией, пока та не откажется от сформулированного в Эр-Рияде коммюнике и не создаст репрезентативную делегацию. Об этом в четверг заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари.

    «Для любых прямых переговоров необходимо, чтобы оппозиционная делегация выполнила два требования: отзыв эр-риядского коммюнике теми людьми, кто стоит за делегацией оппозиции, и создание действительно репрезентативной делегации оппозиции», — отметил он.

    Напомним, что в ноябре сирийская оппозиция провела встречу в Эр-Рияде, на которой сформулировала основные требования для дальнейших переговоров с Дамаском. В частности, в документе содержится требование обязательной отставки президента САР Башара Асада. Примечательно, что «московская» и «каирская» группы сирийской оппозиции заявили о несогласии с рядом пунктов коммюнике, однако остались в составе единой делегации.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оппозиция #сирия #эр-рияд #женева
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть