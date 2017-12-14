Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин призвал оборонные предприятия завоевывать зарубежные рынки
Политика
Сирия назвала Россию главным союзником в борьбе с терроризмом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия назвала Россию главным союзником в борьбе с терроризмом

    17:40  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:40  14 Декабря 2017
    528

    Россия остается главным союзником Сирии в борьбе с терроризмом — делегация Дамаска

    Женева, 14 декабря. Российская сторона по-прежнему остается главным союзником Дамаска в борьбе с терроризмом. Об этом заявили в четверг представители делегации правительства Сирийской Арабской Республики.

    «Россия — наш главный союзник в борьбе с терроризмом… Борьба с терроризмом в Сирии возможна только в координации с правительством страны», — подчеркнул сирийский дипломат, комментируя недавний визит президента Российской Федерации Владимира Путина на военную авиабазу «Хмеймим».

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин встретился с главой Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. В рамках диалога сирийский лидер поблагодарил Путина за эффективное участие российской стороны в борьбе с боевиками так называемого «Исламского государства»1 (деятельность данной организации запрещена в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть