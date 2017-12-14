Сирия назвала Россию главным союзником в борьбе с терроризмом

Женева, 14 декабря. Российская сторона по-прежнему остается главным союзником Дамаска в борьбе с терроризмом. Об этом заявили в четверг представители делегации правительства Сирийской Арабской Республики.

«Россия — наш главный союзник в борьбе с терроризмом… Борьба с терроризмом в Сирии возможна только в координации с правительством страны», — подчеркнул сирийский дипломат, комментируя недавний визит президента Российской Федерации Владимира Путина на военную авиабазу «Хмеймим».

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин встретился с главой Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. В рамках диалога сирийский лидер поблагодарил Путина за эффективное участие российской стороны в борьбе с боевиками так называемого «Исламского государства»1 (деятельность данной организации запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.