Пообщавшийся с Путиным директор рыбкомбината рассказал, как он стал журналистом

Москва, 14 декабря. Директор мурманского рыбного завода Михаил Зуб, который проник на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, признался, что ему пришлось получить статус журналиста, чтобы аккредитоваться. Об этом менеджер рассказал Федеральному агентству новостей.

«Целенаправленно устроился журналистом. Став журналистом, получив статус, пришел сюда. Цель стояла – донести до президента все несоответствие деятельности рыбохозяйственного комплекса. То, что требования президента не выполняются», — пояснил он.

По словам главы рыбкомбината, на сегодняшний день россияне потребляют 10,5 кг рыбы при норме 18 кг. В результате граждане недополучают фосфор, йод и прочие необходимые для организма вещества.

Напомним, что в четверг состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, в ходе которой слово взял Зуб, который представился журналистом от издательства «Потребитель». В конечном итоге менеджер признался, что не является сотрудником СМИ, пишет Ura.ru.