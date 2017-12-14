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Сирия обвинила Запад и Саудовскую Аравию в срыве женевских переговоров
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    Сирия обвинила Запад и Саудовскую Аравию в срыве женевских переговоров

    17:37  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:54  14 Декабря 2017
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    Сирия обвинила Запад и Саудовскую Аравию в срыве женевских переговоров

    Женева, 14 декабря. Дамаск обвинил Запад и Саудовскую Аравию в срыве женевских переговоров в Женеве. Об этом заявил глава правительственной делегации Сирии на переговорах в Женеве, постоянный представитель страны при ООН Башар Джаафари.

    Джаафари обвинил Саудовскую Аравию и страны Запада в саботаже очередного раунда межсирийских переговоров путем внесения в эр-риядское коммюнике невыполнимых требований.

    «Те, кто готовил эр-риядское коммюнике, - это те, кто саботировал завершившийся раунд. Я имею в виду Саудовскую Аравию и тех, кто управляет самой Саудовской Аравией — страны Запада», — сказал Джаафари.

    Он также добавил, что власти Сирии не заинтересованы в провале женевского мирного процесса, а также раскритиковал заявление спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который призвал российскую сторону оказать давление на Дамаск.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #оон #женева #джаафари
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