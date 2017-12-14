Сирия обвинила Запад и Саудовскую Аравию в срыве женевских переговоров

Женева, 14 декабря. Дамаск обвинил Запад и Саудовскую Аравию в срыве женевских переговоров в Женеве. Об этом заявил глава правительственной делегации Сирии на переговорах в Женеве, постоянный представитель страны при ООН Башар Джаафари.

Джаафари обвинил Саудовскую Аравию и страны Запада в саботаже очередного раунда межсирийских переговоров путем внесения в эр-риядское коммюнике невыполнимых требований.

«Те, кто готовил эр-риядское коммюнике, - это те, кто саботировал завершившийся раунд. Я имею в виду Саудовскую Аравию и тех, кто управляет самой Саудовской Аравией — страны Запада», — сказал Джаафари.

Он также добавил, что власти Сирии не заинтересованы в провале женевского мирного процесса, а также раскритиковал заявление спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который призвал российскую сторону оказать давление на Дамаск.