Сирия новости 14 декабря 19.30: перестрелки между САА и «Ан-Нусрой» в Дамаске, в Хомсе открылся КПП между Сирией и Ливаном

Сирия, 14 декабря. Перестрелки между САА и «Джебхат ан-Нусрой1» продолжаются в Дамаске, в Хомсе открылся КПП между Сирией и Ливаном, столкновения между ИГ1 и SDF отмечаются в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске, ведут бои с «Ан-Нусрой» в Алеппо.

«Исламское государство»1: атакует SDF в Хасаке.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Алеппо и Дамаске.

Курды: ведут бои с ИГ в районе Аш-Шаддади.

Провинция Дамаск

Недалеко от населенного пункта Бейт Джинн отмечаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и «Тахрир аш-Шам». Военный источник в социальной сети Twitter (@ QalaatAlMudiq) пишет, что интенсивные перестрелки противников зафиксированы в районе поселений Мазрат и Мугр аль-Мир. Накануне бойцы САА взяли под контроль вершины Тель Аль-Ахмар, Тель Аль-Маджана и Тель Аль-Хацзан в этой местности.

Ранее сообщалось, что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел зон дислокации незаконных вооруженных формирований в районе Айн Тарма Восточной Гуты.

Провинция Алеппо

Военный источник в провинции Алеппо передает на своей странице в социальной сети Twitter (@watanisy), что в результате боестолкновений между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Алеппо правительственные войска освободили от исламистов районы Расм аль-Каббара и Телль Сиръятел. Ранее сообщалось, что недалеко от города Ханассер солдатам армии САР удалось уничтожить более 20 террористов «Ан-Нусры».

Кампанию САА по зачистке региона от радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» поддерживают ВКС РФ. Местные источники пишут, что российская авиация наносит удары по укрепрайонам террористов в окрестностях деревень Рамла, Сияла и Телль ад-Даман.

Провинция Хомс

Пограничный пропускной пункт Джаусия, расположенный между Сирией и Ливаном возобновил свою работу после четырехлетнего перерыва. Об этом сообщает в Telegram (@daraa_now) один из местных источников.

Ранее сообщалось, что после победы Сирийской арабской армии (САА) над боевиками в административном центре провинции Хомс, мирные жители города смогли вернуться в свои дома. Однако радикальные группировки, базирующиеся в населенных пунктах региона, продолжают дестабилизировать ситуацию. Российские и турецкие наблюдатели отмечают систематические нарушения режима прекращения огня, установленного в Хомсе, со стороны незаконных вооруженных формирований.

Провинция Ракка

Гражданский совет Ракки сообщает о запуске подстанции №4, которая в будущем должна стать центром восстановления электросетей всего города. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@QSD_Jabha).

Также местный Twitter-канал (@QSD_Jabha) передает, что мирные жители Ракки собрали гуманитарную помощь, включающую в себя предметы первой необходимости и медикаменты. Гуманитарный груз был отправлен в одну из больниц провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Хасака

В районе Таль аш-Шаир к востоку от города Аш-Шаддади отмечаются боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Al_sharqnews). По данным автора публикации, с воздуха бойцов «демократической армии» поддерживают ВВС возглавляемой США международной коалиции.

Ранее ВВС антитеррористического альянса нанесли удары по предполагаемым зонам дислокации ИГИЛовцев в населенном пункте Маркада на юге региона. В результате авианалета был тяжело ранен ребенок.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)