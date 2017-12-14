Путин: Благородство и преданность Отечеству никогда не утратят значения

Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе приема в честь Дня героев Отечества заявил, что из благородных поступков складывается история России. Он высоко оценил такие качества как бескорыстие и преданность Родине, отметив, что они никогда не утратят своего значения.

Глава государства РФ Владимир Путин заявил, что россиянам присуща любовь к родине, это качество помогает преодолевать любые испытания и вдохновляет на ратные подвиги. Российский лидер поблагодарил участников приема в честь Дня героев Отечества, отметив мужество, с которым они выполняют свой долг.

«Вы своим примером показываете, что такие ценности как благородство, бескорыстие, преданность Отечеству никогда не утратят своего значения. И всегда будут служить надежной опорой сильной великой России», — сказал он.

Отметим, что прием проходит в Кремле, где собрались Герои РФ, СССР, кавалеры Орденов Славы и Святого Георгия. Несмотря на то, что награды были учреждены в разные исторические периоды, их присуждали людям с несгибаемой волей и исключительной доблестью, резюмировал Путин.