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Путин: Благородство и преданность Отечеству никогда не утратят значения
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    Путин: Благородство и преданность Отечеству никогда не утратят значения

    20:00  14 Декабря 2017
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    Путин: Благородство и преданность Отечеству никогда не утратят значения

    Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе приема в честь Дня героев Отечества заявил, что из благородных поступков складывается история России. Он высоко оценил такие качества как бескорыстие и преданность Родине, отметив, что они никогда не утратят своего значения. 

    Глава государства РФ Владимир Путин заявил, что россиянам присуща любовь к родине, это качество помогает преодолевать любые испытания и вдохновляет на ратные подвиги. Российский лидер поблагодарил участников приема в честь Дня героев Отечества, отметив мужество, с которым они выполняют свой долг. 

    «Вы своим примером показываете, что такие ценности как благородство, бескорыстие, преданность Отечеству никогда не утратят своего значения. И всегда будут служить надежной опорой сильной великой России»,  — сказал он. 

    Отметим, что прием проходит в Кремле, где собрались Герои РФ, СССР, кавалеры Орденов Славы и Святого Георгия. Несмотря на то, что награды были учреждены в разные исторические периоды, их присуждали людям с несгибаемой волей и исключительной доблестью, резюмировал Путин.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия
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