«Майданы мне не нужны»: «Гоблин» Пучков оценил реакцию Путина на заявление Собчак

Одним из самых обсуждаемых моментов большой пресс-конференции Владимира Путина стал его диалог с журналисткой Ксенией Собчак, которая позиционирует себя как «кандидат в президенты». Собчак спрашивала, не является ли недопуск до выборов имеющего непогашенную судимость Алексея Навального признаком того, что власть якобы «боится» конкуренции. «Я вас уверяю, власть никого не боялась и не боится», — жестко ответил президент, по словам которого, в России не допустят повторения украинского сценария. Писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (Goblin) высоко оценил ответ президента.

Ранее Дмитрий Пучков заявил, что он не видит альтернативы Владимиру Путину на посту президента.

«На мой взгляд, президентство как институт — это исключительно серьезное мероприятие, в рамках которого серьезные люди руководят серьезной страной, — отметил Дмитрий Пучков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но поскольку у нас свобода, то ряд граждан пользуются этой свободой так, как они умеют. То есть организуют цирк шапито, наиболее яркими представителями которого являются Алексей Навальный и Ксения Собчак. Один — уголовник, дважды осужденный по уголовным статьям. Другая — экс-ведущая похабного шоу на телевидении. Если и тот, и другая — «кандидаты», ну, как клоуны и представители цирка они имеют право «выдвигаться». Но чем такие люди руководили, что они умеют, что они знают, какую пользу они могут принести родной стране, не могут объяснить даже они сами. Как элемент клоунады, сопутствующей всякому серьезному делу, наверно, это имеет право на жизнь. А что голосовать за них никто не будет, это совершенно очевидно».

При этом собеседник ФАН уточнил, что поскольку по российскому законодательству человек с непогашенной судимостью не может баллотироваться в президенты, все разговоры о «выдвижении» Навального вообще трудно воспринимать всерьез.

Поэтому то, что Владимир Путин ответил Ксении Собчак достаточно жестко, по мнению Дмитрия Пучкова, совершенно логично.

(Напомним, президент ответил журналистке так: «Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саакашвили? Те, о ком вы говорили, это Саакашвили в российском издании»).

«То, что власть в лице президента жестко отвечает на подобные заявления, по-моему, это правильно, — подчеркнул Дмитрий Пучков. — Никакие «майданы» лично мне не нужны, скачущие по крышам «саакашвили» и пляшущие по площадям «навальные» мне тоже не нужны».

Несколько дней назад Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах-2018. В ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос, Путин подтвердил эту информацию и добавил, что пойдет на президентские выборы в качестве самовыдвиженца, но при этом рассчитывает на поддержку всех политических сил.