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Опубликовано видео наступления САА на позиции «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо
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    Опубликовано видео наступления САА на позиции «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо

    17:49  14 Декабря 2017  /обновлено: 17:51  14 Декабря 2017
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    Опубликовано видео наступления САА на позиции «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо

    Алеппо, 14 декабря. Командование Сирийской арабской армии опубликовало кадры приближения группировки войск к авиабазе Абу Ад-Духур.

    Крупная группировка войск САА приближается к стратегически важной авиабазе Абу ад-Духур, которая с 2015 года находится под контролем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), с северного направления из провинции Алеппо. Армейцы располагают танками и тяжелой артиллерией.

    Отмечается, что воздушную поддержку наземным войскам оказывает военная авиация ВКС РФ и ВВС САР. Летчики уничтожают огневые точки и укрепленные пункты исламистов, а также пресекают маршруты снабжения боевиков.

    Одновременно с этим наступлением военная операция ведется и с южного направления. На север провинции Хама переброшено значительное количество бронетехники, а также ударные группы спецназа сирийской армии «Силы Тигра» под командованием генерала Сухейля, сообщают военные источники в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #хама #джебхат ан-нусра
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