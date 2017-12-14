Опубликовано видео наступления САА на позиции «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо

Алеппо, 14 декабря. Командование Сирийской арабской армии опубликовало кадры приближения группировки войск к авиабазе Абу Ад-Духур.

Крупная группировка войск САА приближается к стратегически важной авиабазе Абу ад-Духур, которая с 2015 года находится под контролем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), с северного направления из провинции Алеппо. Армейцы располагают танками и тяжелой артиллерией.

Отмечается, что воздушную поддержку наземным войскам оказывает военная авиация ВКС РФ и ВВС САР. Летчики уничтожают огневые точки и укрепленные пункты исламистов, а также пресекают маршруты снабжения боевиков.

Одновременно с этим наступлением военная операция ведется и с южного направления. На север провинции Хама переброшено значительное количество бронетехники, а также ударные группы спецназа сирийской армии «Силы Тигра» под командованием генерала Сухейля, сообщают военные источники в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.