Вашингтон, 14 декабря. Российские атомные подлодки (АПЛ) класса «Борей» являются «самыми смертоносными» из когда-либо существовавших. Об этом написал в своей статье для издания Popular Mechanics американский журналист Кайл Мизоками.

Он напомнил о том, что каждая из современных АПЛ проекта 955 несет по 16 ракет Р-30 «Булава», а также имеет сразу восемь торпедных аппаратов.

«Это делает субмарины незаменимой частью ядерной триады России, предоставляя возможность для мощного ответного удара по любой стране, которая вздумает начать ядерную атаку на Москву», — подчеркнул журналист, комментируя превосходство РФ на море.

Непосредственно военный эксперт Эйч Ай Саттон в книге World Submarines: Covert Shores Recognition Guide указал на некоторые сходства между подлодкой «Князь Владимир» с АПЛ США и НАТО. Российская субмарина оснащена водометной движительной установкой (вместо гребного винта), которая устанавливалась на американских подлодках Seawolf.

«Подлодки класса «Борей» стали первыми российскими атомными субмаринами, которые их используют» — объяснил Саттон.

Он также считает, что более гладкая обтекаемая форма рубки на подводных лодках проекта 955 якобы была разработана под влиянием Запада. Однако российские субмарины могут похвастаться двухкорпусной конструкцией, тогда как подлодки США и НАТО являются однокорпусными.