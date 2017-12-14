Эксперт: предлагая ротацию силовиков, Путин меняет систему власти

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин предложил ввести в правоохранительных органах постоянную ротацию кадров наподобие той, что существует в армии. По мнению политолога Александра Асафова, это часть работы по изменению общей системы власти в России, которую президент начал еще в прошлом году.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин напомнил, что ротация является «одной из тягот военной службы: послужил три-пять лет в одном месте — обязательно, почти обязательно перевод на другое место и так далее».

«Может быть, есть смысл в правоохранительной сфере организовать нечто подобное. Эта ротация, она, может, была бы востребованной и сработала бы эффективно», — отметил глава государства, говоря о проблемах в работе правоохранительных органов, в том числе о существующей там коррупции и отсутствии должного контроля.

Как отметил Александр Асафов в беседе с Федеральным агентством новостей, предложение Владимира Путина говорит о том, что он считает существующий в правоохранительных органах механизм ротации сотрудников, при котором начальники на местах меняются раз в пять лет, недостаточным и неэффективным.

«Ротация, которую предлагает Владимир Путин, может стать более действенным инструментом в борьбе с коррупцией как на местах, так и на общероссийском уровне. Кроме того, такая ротация правоохранительных кадров предполагает более широкий обмен опытом, а это значит, что эффективность выполнения задач, стоящих перед силовиками, должна возрасти», — считает аналитик.

По словам Александра Асафова, предложение о введении ротации кадров в правоохранительных органах президент сделал в рамках масштабных изменений в российской системе власти, которые идут с 2016 года.

«Многие аналитики почему-то трактуют эти изменения как ситуативные, зависящие от конкретных обстоятельств и личностей, но я считаю, что все это проходит в рамках модернизации всей системы и смена губернаторов — это та же история. Предпринимаемые меры способствуют мобилизации и повышению эффективности органов власти, поскольку между принятием решений и их реализацией проходит достаточно короткий срок, при этом применяются современные технологии», — отметил политолог.

Он добавил, что подобные преобразования невозможны без проведения реформы.