Грызлов о пресс-конференции Путина: Россия остается открытой к диалогу

Москва, 14 декабря. Глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов считает, что пресс-конференция президента России Владимира Путина, прошедшая накануне, показала зарубежным оппонентам, что РФ открыта к диалогу.

«Несмотря на позицию наших зарубежных оппонентов, Россия остается открытой к диалогу. Такой подход президента России — это, конечно, пример для других политических деятелей», — цитирует Грызлова агентство РИА Новости.

Он также отметил, что пресс-секретарь главы государства дал слово не только российским журналистам, но и их иностранным коллегам.

По его словам, пресс-конференция Путина была посвящена «будущему страны». Не только грядущим выборам, но и тем целям, которые необходимо достичь уже после проведения выборов президента.

Кроме того, Грызлов напомнил о поручениях, которые будут даны президентом в самое ближайшее время.

Глава высшего совета ЕР выразил уверенность, что «предстоящая избирательная кампания станет главной площадкой для формирования образа будущего».