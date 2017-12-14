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Политика
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Политика
Грызлов о пресс-конференции Путина: Россия остается открытой к диалогу
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    Грызлов о пресс-конференции Путина: Россия остается открытой к диалогу

    17:39  14 Декабря 2017  /обновлено: 17:39  14 Декабря 2017
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    Грызлов о пресс-конференции Путина: Россия остается открытой к диалогу

    Москва, 14 декабря. Глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов считает, что пресс-конференция президента России Владимира Путина, прошедшая накануне, показала зарубежным оппонентам, что РФ открыта к диалогу.

    «Несмотря на позицию наших зарубежных оппонентов, Россия остается открытой к диалогу. Такой подход президента России — это, конечно, пример для других политических деятелей», — цитирует Грызлова агентство РИА Новости.

    Он также отметил, что пресс-секретарь главы государства дал слово не только российским журналистам, но и их иностранным коллегам.

    По его словам, пресс-конференция Путина была посвящена «будущему страны». Не только грядущим выборам, но и тем целям, которые необходимо достичь уже после проведения выборов президента.

    Кроме того, Грызлов напомнил о поручениях, которые будут даны президентом в самое ближайшее время.

    Глава высшего совета ЕР выразил уверенность, что «предстоящая избирательная кампания станет главной площадкой для формирования образа будущего».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #грызлов
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