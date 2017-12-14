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Политика
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«Потому что я в красном платье»: Собчак пошутила о беседе с Путиным
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    «Потому что я в красном платье»: Собчак пошутила о беседе с Путиным

    17:52  14 Декабря 2017  /обновлено: 17:52  14 Декабря 2017
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    «Потому что я в красном платье»: Собчак пошутила о беседе с Путиным
    Москва, 14 декабря. Решившая баллотироваться в президенты РФ журналистка Ксения Собчак пошутила, что обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину на большой пресс-конференции ей помогло красное платье. 

    Не исключила она также, что Путин позволил ей задать вопрос из-за значка «Против всех», который она поставила на видное место, либо из-за «знакомого лица».

    «Ну не знаю, может быть, потому что я в красном платье, может быть, потому что я заранее заняла место и пришла сюда ровно в 10 утра, чтобы одной из первых войти в зал и поставить свою сумочку и значок «Против всех» на видное место. Может быть, Владимир Путин увидел знакомое лицо — не знаю почему. Это надо у него спросить», — заявила она в комментарии РИА Новости

    Напомним, Путин раскритиковал лозунг Собчак «Против всех», поинтересовавшись, что она предлагает для решения проблем в стране. «Вы идете под лозунгом «Против всех». Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?» — сказал Путин, заметив, что оппозиция, по его мнению, должна выйти на выборы с понятной людям программой позитивных действий.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #собчак #красное платье
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