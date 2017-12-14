Новейшее оружие США для сирийской оппозиции попало в руки ИГИЛ 

Лондон, 14 декабря. Британская организация Conflict Armament Research заявила, что боевики «Исламского государства»1 воюют американским оружием.

По данным доклада британского центра Conflict Armament Research США поставляли вооружение оппозиционным группировкам в Сирии, которые Западом признавались «умеренными» боевиками. Оружие использовалось оппозицией для войны против правительственных сил Сирии с целью свержения законных властей Дамаска.

Британская организация получила доступ к данным, подтверждающим, что американское оружие в конечном итоге попало в руки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Эксперты, пришедшие к этим выводам, проанализировали около 40 тысяч единиц оружия, найденных в освобожденных от «Халифата» районах.

Авторы доклада затруднились определить, каким образом оружие попало к игиловцам, однако бывший пресс-секретарь оппозиционного альянса SDF, подконтрольного США, Талал Сило заявил, что Пентагон целенаправленно поставлял оружие «умеренным» оппозиционерам для последующей передачи боевикам «Исламского государства». В данный момент Сило в Турции дает показания против оппозиции и США.

1 Организация запрещена на территории РФ.