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Сирия: корреспондент ФАН взял интервью у рабочего, разбирающего завалы в Ракке
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    Сирия: корреспондент ФАН взял интервью у рабочего, разбирающего завалы в Ракке

    12:00  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:07  15 Декабря 2017
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    Сирия: корреспондент ФАН взял интервью у рабочего, разбирающего завалы в Ракке

    Город Ракка, административный центр одноименной сирийской провинции, сильно пострадал от бомбардировок коалиции США. Разминирование недавно прошло, но не до конца. Сейчас идёт расчистка дорог от завалов. Корреспондент ФАН поговорил с рабочими.

    Сирийский город Ракка, отбитый у боевиков ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда) международной коалицией во главе с США очень сильно пострадал. Дело в том, что «Сирийские демократические силы» (SDF), «пехота» коалиции, продвигались довольно медленно, теряя темп наступления около укрепленных пунктов террористов. В отдельных случаях укрепрайоны держались неделями.

    Поэтому для авиации и артиллерии коалиции было много целей, которые требовалось уничтожить или подавить. Последствиями жесткого штурма стали груды щебня и развалины, оставшиеся от зданий. Обломки представляют собой огромную опасность. Дело не только в угрозе разрушения, но и в неразорвавшихся боеприпасах, которые усугубили положение и без того «минноопасного» населенного пункта.

    Несмотря на это, SDF не уделили должного внимания разминированию города и его окрестностей. Долгое время жителей не пускали в город, мотивируя это «разминированием», на самом деле грабя остатки имущества. Мародёрство вместо комплексных работ по разминированию дало свои плоды: как только мирных жителей всё же пустили в город, появились сообщения о первых жертвах.

    Под угрозой оказались и строители, которые недавно принялись за работу, и расчищают завалы. Специальный корреспондент федерального агентства новостей побывал в Ракке, где идёт уборка развалин, и побеседовал с одним из рабочих, который рассказал о ходе восстановительных мероприятий.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Аздашир Муса
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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