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Политика
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Общество
Глава мурманского рыбокомбината второй раз проник на встречу с Путиным под видом журналиста
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    Глава мурманского рыбокомбината второй раз проник на встречу с Путиным под видом журналиста

    18:09  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:10  14 Декабря 2017
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    Глава мурманского рыбокомбината второй раз проник на встречу с Путиным под видом журналиста

    Мурманск, 14 декабря. Глава мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, который, притворившись журналистом, проник на большую пресс-конференцию Владимира Путина и задал ему вопрос о проблемах рыбного хозяйства, был в рядах представителей СМИ на итоговой пресс-конференции российского лидера в прошлом году.

    В тот раз обратиться к президенту у руководителя рыбного производства, впрочем, не получилось, отмечает РИА Новости. Однако его фотография обнаружилась среди снимков, присутствовавших на мероприятии представителей СМИ.

    Напомним, 14 декабря Зуб все-таки сумел добиться поставленной цели и обратился к президенту России. Его вопрос, больше походивший на размышление о проблемах рыбного хозяйства в России, касался ценообразования в пищевой промышленности России.

    Владимир Путин, внимательно выслушав лжежурналиста, заметил, что пресс-конференция — это не производственное собрание. В то же время российский лидер пообещал, что на озабоченность Зуба обратят внимание.

    Отметим, после пресс-конференции Зуб в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о своих впечатлениях от общения с президентом Путиным.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #пресс-конференция #зуб #вопрос #рыбное хозяйство #лжежурналист
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