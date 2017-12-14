Глава мурманского рыбокомбината второй раз проник на встречу с Путиным под видом журналиста

Мурманск, 14 декабря. Глава мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, который, притворившись журналистом, проник на большую пресс-конференцию Владимира Путина и задал ему вопрос о проблемах рыбного хозяйства, был в рядах представителей СМИ на итоговой пресс-конференции российского лидера в прошлом году.

В тот раз обратиться к президенту у руководителя рыбного производства, впрочем, не получилось, отмечает РИА Новости. Однако его фотография обнаружилась среди снимков, присутствовавших на мероприятии представителей СМИ.

Напомним, 14 декабря Зуб все-таки сумел добиться поставленной цели и обратился к президенту России. Его вопрос, больше походивший на размышление о проблемах рыбного хозяйства в России, касался ценообразования в пищевой промышленности России.

Владимир Путин, внимательно выслушав лжежурналиста, заметил, что пресс-конференция — это не производственное собрание. В то же время российский лидер пообещал, что на озабоченность Зуба обратят внимание.

Отметим, после пресс-конференции Зуб в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о своих впечатлениях от общения с президентом Путиным.