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Общество
Журналисты-колясочники получили автографы от Путина
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    Журналисты-колясочники получили автографы от Путина

    17:24  14 Декабря 2017  /обновлено: 17:25  14 Декабря 2017
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    Журналисты-колясочники получили автографы от Путина

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин, завершив традиционную большую пресс-конференцию, дал автограф журналистам-колясочникам.

    К главе государства, уже покидающему зал пресс-конференции, обратились ведущий телеканал «Инва Медиа» Игорь Гундеров и корреспондент якутской газеты «Эхо столицы» Александр Прокопьев. Гундеров рассказал, что ведет программы.

    «Доступная среда». у нас вообще на канале работают люди с инвалидностью… Я ещё передал письмо с просьбой о поддержке телеканала», — сказал он в комментарии РИА Новости.

    Путин оставил автограф ему на журнале.  Прокопьев в свою очередь рассказал, что не успел задать свои вопросы российскому лидеру.

    «Здесь, к счастью, он проходил мимо. Вот мы с коллегой, передвигающимся на коляске, Игорем Гундеровым, попросили, перехватили на выходе», — уточнил он. Автограф глава государства  оставил ему на белом листе формата А4.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #колясочники #автограф
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