Журналисты-колясочники получили автографы от Путина

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин, завершив традиционную большую пресс-конференцию, дал автограф журналистам-колясочникам.

К главе государства, уже покидающему зал пресс-конференции, обратились ведущий телеканал «Инва Медиа» Игорь Гундеров и корреспондент якутской газеты «Эхо столицы» Александр Прокопьев. Гундеров рассказал, что ведет программы.

«Доступная среда». у нас вообще на канале работают люди с инвалидностью… Я ещё передал письмо с просьбой о поддержке телеканала», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Путин оставил автограф ему на журнале. Прокопьев в свою очередь рассказал, что не успел задать свои вопросы российскому лидеру.

«Здесь, к счастью, он проходил мимо. Вот мы с коллегой, передвигающимся на коляске, Игорем Гундеровым, попросили, перехватили на выходе», — уточнил он. Автограф глава государства оставил ему на белом листе формата А4.