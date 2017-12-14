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Путин — человек чести: глава мурманского рыбкомбината рассказал о разговоре с президентом
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    Путин — человек чести: глава мурманского рыбкомбината рассказал о разговоре с президентом

    17:15  14 Декабря 2017  /обновлено: 17:15  14 Декабря 2017
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    Путин — человек чести: глава мурманского рыбкомбината рассказал о разговоре с президентом

    Москва, 14 декабря. Директор мурманского рыбкомбината Михаил Зуб, который проник на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина под видом журналиста, чтобы доложить о проблемах в отрасли, остался доволен общением с главой государства. Об этом менеджер рассказал Федеральному агентству новостей, комментируя итоги мероприятия.

    «Президент, как человек чести, в 2015 году поставил этот вопрос на Госсовете. Я доволен, потому что есть продолжение диалога. Он сказал, что мы будем в этом направлении работать», — отметил Зуб.

    Глава предприятия обратил внимание на серьезный ценовой сдвиг, который произошел в рыбном хозяйстве по сравнению с другими сферами пищевой промышленности. По его словам, раньше курица стоила 2 рубля, а треска — 60 копеек. Теперь же соотношении цен на рыбу и на птицу составляет 100 рублей к 500 рублям, что, по мнению менеджера, неоправданно.

    «Рыба — это не курица и не говядина, это морские ресурсы. Если курица стоит 100 рублей, то треска должна стоить 100 рублей. А когда треска стоит 350-400,  а какая-то мойва —150 рублей, куда идти? У людей денег нет», — отметил Зуб.

     

    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #пресс-конференция #зуб #рыбкомбинат
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