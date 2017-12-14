Путин — человек чести: глава мурманского рыбкомбината рассказал о разговоре с президентом

Москва, 14 декабря. Директор мурманского рыбкомбината Михаил Зуб, который проник на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина под видом журналиста, чтобы доложить о проблемах в отрасли, остался доволен общением с главой государства. Об этом менеджер рассказал Федеральному агентству новостей, комментируя итоги мероприятия.

«Президент, как человек чести, в 2015 году поставил этот вопрос на Госсовете. Я доволен, потому что есть продолжение диалога. Он сказал, что мы будем в этом направлении работать», — отметил Зуб.

Глава предприятия обратил внимание на серьезный ценовой сдвиг, который произошел в рыбном хозяйстве по сравнению с другими сферами пищевой промышленности. По его словам, раньше курица стоила 2 рубля, а треска — 60 копеек. Теперь же соотношении цен на рыбу и на птицу составляет 100 рублей к 500 рублям, что, по мнению менеджера, неоправданно.