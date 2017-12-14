Путин — человек чести: глава мурманского рыбкомбината рассказал о разговоре с президентом
Москва, 14 декабря. Директор мурманского рыбкомбината Михаил Зуб, который проник на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина под видом журналиста, чтобы доложить о проблемах в отрасли, остался доволен общением с главой государства. Об этом менеджер рассказал Федеральному агентству новостей, комментируя итоги мероприятия.
«Президент, как человек чести, в 2015 году поставил этот вопрос на Госсовете. Я доволен, потому что есть продолжение диалога. Он сказал, что мы будем в этом направлении работать», — отметил Зуб.
Глава предприятия обратил внимание на серьезный ценовой сдвиг, который произошел в рыбном хозяйстве по сравнению с другими сферами пищевой промышленности. По его словам, раньше курица стоила 2 рубля, а треска — 60 копеек. Теперь же соотношении цен на рыбу и на птицу составляет 100 рублей к 500 рублям, что, по мнению менеджера, неоправданно.
«Рыба — это не курица и не говядина, это морские ресурсы. Если курица стоит 100 рублей, то треска должна стоить 100 рублей. А когда треска стоит 350-400, а какая-то мойва —150 рублей, куда идти? У людей денег нет», — отметил Зуб.