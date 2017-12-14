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Сирия требует от ООН осудить авиаудар коалиции США в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия требует от ООН осудить авиаудар коалиции США в Дейр-эз-Зоре

    17:24  14 Декабря 2017  /обновлено: 17:25  14 Декабря 2017
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    Сирия требует от ООН осудить авиаудар коалиции США в Дейр-эз-Зоре

    Дамаск, 14 декабря. Внешнеполитическое ведомство Сирии направило послание Генсеку ООН и СБ ООН с требованием осудить авианалет международной коалиции, приведший к жертвам среди мирного населения.

    Представители МИД Сирии заявили, что международная коалиция во главе с США в очередной раз совершила «ужасное преступление», в то время как правительственные войска САР и их союзники продолжают вести борьбу с террористическими группировками на сирийской земле.

    Ранее сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что в ночь на четверг американская авиация атаковала населенный пункт Эль-Джурзи эш-Шаркия к востоку от города Дейр-эз-Зор, который полностью освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

    В результате авиаудара не менее 23 мирных жителей, включая женщин и детей, погибли. Точное количество пострадавших при налете сейчас устанавливается.

    Ранее сообщалось, что после победы над «Халифатом» США не намереваются выводить войска из Сирийской арабской республики.

    Сирия требует от ООН осудить авиаудар коалиции США в Дейр-эз-Зоре

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #оон #дейр-эз-зор
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