Сирия требует от ООН осудить авиаудар коалиции США в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 14 декабря. Внешнеполитическое ведомство Сирии направило послание Генсеку ООН и СБ ООН с требованием осудить авианалет международной коалиции, приведший к жертвам среди мирного населения.

Представители МИД Сирии заявили, что международная коалиция во главе с США в очередной раз совершила «ужасное преступление», в то время как правительственные войска САР и их союзники продолжают вести борьбу с террористическими группировками на сирийской земле.

Ранее сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что в ночь на четверг американская авиация атаковала населенный пункт Эль-Джурзи эш-Шаркия к востоку от города Дейр-эз-Зор, который полностью освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

В результате авиаудара не менее 23 мирных жителей, включая женщин и детей, погибли. Точное количество пострадавших при налете сейчас устанавливается.

Ранее сообщалось, что после победы над «Халифатом» США не намереваются выводить войска из Сирийской арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.