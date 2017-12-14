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Соловьев назвал самый интересный вопрос на пресс-конференции Путина
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    Соловьев назвал самый интересный вопрос на пресс-конференции Путина

    17:07  14 Декабря 2017  /обновлено: 17:07  14 Декабря 2017
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    Соловьев назвал самый интересный вопрос на пресс-конференции Путина

    Москва, 14 декабря. Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев назвал самый интересный вопрос, прозвучавший на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина.

    «Какой вопрос вам понравился больше всего? Мне «фальшивого журналиста» о проблеме рыболовства. Директор мурманского рыбокомбината. Человек понравился. А вот то, как себя вели коллеги это отдельная тема. Печальное зрелище», — написал Соловьев в своем микроблоге Twitter.

    Стоит отметить, что председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб под видом журналиста пришел на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, чтобы задать вопрос о развитии рыбной отрасли в РФ.

    «Я вас обманул, я никакой не журналист, я случайный журналист. Я председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината. Сделайте со мной что угодно, я пришел сюда незаконно», — сказал Зуб, подчеркнув, что на неблаговидный поступок его толкнула тяжелая ситуация в сфере переработки рыбы.

    В свою очередь Владимир Путин отметил, что разделяет беспокойство Зуба, добавив, что недавно обсуждал вопросы рыбной отрасли с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым. Кроме того, глава государства пообещал пригласить Михаила Зуба на производственное собрание переработчиков, и добытчиков рыбы.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #соловьев #пресс-конференция #президент россия
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