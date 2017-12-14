Соловьев назвал самый интересный вопрос на пресс-конференции Путина

Москва, 14 декабря. Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев назвал самый интересный вопрос, прозвучавший на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина.

«Какой вопрос вам понравился больше всего? Мне «фальшивого журналиста» о проблеме рыболовства. Директор мурманского рыбокомбината. Человек понравился. А вот то, как себя вели коллеги это отдельная тема. Печальное зрелище», — написал Соловьев в своем микроблоге Twitter.

Какой вопрос вам понравился больше всего? Мне «фальшивого журналиста» о проблеме рыболовства. Директор мурманского рыбкомбината. Человек понравился. А вот то как себя вели коллеги , это отдельная тема. Печальное зрелище. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) December 14, 2017

Стоит отметить, что председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб под видом журналиста пришел на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, чтобы задать вопрос о развитии рыбной отрасли в РФ.

«Я вас обманул, я никакой не журналист, я случайный журналист. Я председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината. Сделайте со мной что угодно, я пришел сюда незаконно», — сказал Зуб, подчеркнув, что на неблаговидный поступок его толкнула тяжелая ситуация в сфере переработки рыбы.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что разделяет беспокойство Зуба, добавив, что недавно обсуждал вопросы рыбной отрасли с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым. Кроме того, глава государства пообещал пригласить Михаила Зуба на производственное собрание переработчиков, и добытчиков рыбы.