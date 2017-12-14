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Володин о самовыдвижении Путина: Он — президент всех россиян
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    Володин о самовыдвижении Путина: Он — президент всех россиян

    17:27  14 Декабря 2017  /обновлено: 17:27  14 Декабря 2017
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    Володин о самовыдвижении Путина: Он — президент всех россиян

    Москва, 14 декабря. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что решение главы государства Владимира Путина участвовать в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца абсолютно логично. 

    «Самый популярный политик России опирается на все общество», — пояснил он.

    Володин также выразил мнение, что встав над партийными интересами, Путин во главу угла ставит интересы государства и граждан России.

    «Он — президент всех россиян, независимо от их партийной принадлежности», — подчеркнул Володин.

    Спикер ГД также указал на то, что у российского лидера есть сторонники абсолютно во всех фракциях — среди «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, а также среди правых.

    Володин добавил, что являясь сторонником консервативных ценностей, Путин проводит сбалансированную политику, и одновременно развивает все новое в экономике, поддерживает рыночные реформы.

    Володин о самовыдвижении Путина: Он — президент всех россиян

    Напомним, в ходе сегодняшней пресс-конференции Владимир Путин объявил, что идет на выборы президента как самовыдвиженец. По его словам, его предвыборная программа уже почти готова.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #володин
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