Володин о самовыдвижении Путина: Он — президент всех россиян

Москва, 14 декабря. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что решение главы государства Владимира Путина участвовать в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца абсолютно логично.

«Самый популярный политик России опирается на все общество», — пояснил он.

Володин также выразил мнение, что встав над партийными интересами, Путин во главу угла ставит интересы государства и граждан России.

«Он — президент всех россиян, независимо от их партийной принадлежности», — подчеркнул Володин.

Спикер ГД также указал на то, что у российского лидера есть сторонники абсолютно во всех фракциях — среди «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, а также среди правых.

Володин добавил, что являясь сторонником консервативных ценностей, Путин проводит сбалансированную политику, и одновременно развивает все новое в экономике, поддерживает рыночные реформы.

Напомним, в ходе сегодняшней пресс-конференции Владимир Путин объявил, что идет на выборы президента как самовыдвиженец. По его словам, его предвыборная программа уже почти готова.