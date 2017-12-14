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Путин рассказал об открывшейся дороге к возрождению Сирии
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    Путин рассказал об открывшейся дороге к возрождению Сирии

    16:47  14 Декабря 2017  /обновлено: 16:56  14 Декабря 2017
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    Путин рассказал об открывшейся дороге к возрождению Сирии

    Москва, 14 декабря. Владимир Путин заявил, что после разгрома террористов в Сирии открывается дорога для политического урегулирования конфликта и восстановления мирной жизни.

    «Сейчас открывается дорога к политическому урегулированию сирийского конфликта, к возрождению страны. Для того, чтобы сотни тысяч людей смогли вернуться к мирной жизни», — приводит ТАСС заявление российского лидера.

    Путин подчеркнул, что Россия гордится теми, кто защищает страну и безопасность ее граждан. Он отметил, что российские военные в Сирии продемонстрировали высокий профессионализм и мужественность. Они действовали четко и успешно выполнили все поставленные задачи, что привело к разгрому крупнейшего организованного формирования террористов, подытожил Путин.

    Напомним, 14 декабря на протяжении более чем трех с половиной часов Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов в рамках традиционной большой ежегодной пресс-конференции. После этого российский лидер отправился на прием, посвященный Дню героев Отечества. 

    Автор: Федор Веснин
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