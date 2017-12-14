Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Сирия не заинтересована в провале женевских переговоров  
Украина
Саакашвили похвалился, что Путин не может его забыть
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Саакашвили похвалился, что Путин не может его забыть

    16:50  14 Декабря 2017  /обновлено: 17:31  14 Декабря 2017
    250

    Саакашвили похвалился, что Путин не может его забыть

    Киев, 14 декабря. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина, назвавшего его действия на Украине плевком в лицо украинского и грузинского народов.

    Напомним, вопрос о Саакашвили Путину задала журналистка РИА Новости в ходе сегодняшней большой пресс-конференции главы государства в Москве. 

    «Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой (администрацией президента Украины — ред.)?» — написал опальный политик на своей странице в Facebook.

    Напомним, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник на Украину, прорвавшись через кордоны в пункте пропуска "Шегини". После этого он был признан виновным в незаконном пересечении границы. Суд приговорил его к штрафу в размере порядка 130 долларов.

    5 декабря он был задержан на крыше дома в Киеве, но сторонники отбили его у сотрудников СБУ, после чего они направились к стенам Рады требовать импичмент Петру Порошенко. 8 декабря его задержали вновь и отправили в СИЗО. Прокуратура просила суд отправить Саакашвили под домашний арест, но ходатайство было отклонено и он остался на свободе.
     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #саакашвили
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть