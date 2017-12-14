Саакашвили похвалился, что Путин не может его забыть

Киев, 14 декабря. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина, назвавшего его действия на Украине плевком в лицо украинского и грузинского народов.

Напомним, вопрос о Саакашвили Путину задала журналистка РИА Новости в ходе сегодняшней большой пресс-конференции главы государства в Москве.

«Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой (администрацией президента Украины — ред.)?» — написал опальный политик на своей странице в Facebook.

Напомним, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник на Украину, прорвавшись через кордоны в пункте пропуска "Шегини". После этого он был признан виновным в незаконном пересечении границы. Суд приговорил его к штрафу в размере порядка 130 долларов.

5 декабря он был задержан на крыше дома в Киеве, но сторонники отбили его у сотрудников СБУ, после чего они направились к стенам Рады требовать импичмент Петру Порошенко. 8 декабря его задержали вновь и отправили в СИЗО. Прокуратура просила суд отправить Саакашвили под домашний арест, но ходатайство было отклонено и он остался на свободе.

