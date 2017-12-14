Хама: исламисты пытаются замедлить продвижение САА самодельными ракетами

Хама, 14 декабря. Боевики «Исламской партии Туркестана» используют в Хаме самодельные ракеты «Слон».

Военные источники в Сирии сообщают, что боевики «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в России террористическая организация) стали все чаще применять против правительственных сил Сирии самодельные ракеты. Ракеты «Слон» не отличаются высокой дальностью поражения, а также точность. Кроме того, отмечается, что кустарно собранные боеприпасы часто взрываются на старте. Однако активное применение «Слонов», которые издают при запуске соответствующий трубный звук, указывает на наличие фабрик по производству ракет на базах террористов.

Ранее сообщалось, что «Исламская партия Туркестана» является союзником террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в провинциях Хама и Идлиб. Эксперты уверены, что именно в Идлибе расположены производственные мощности террористов.

По данным командования САА провинция Идлиб стала приоритетной целью правительственных войск после победы над исламистами в Дейр-эз-Зоре.

NE. #Hama: Elephant rockets are increasingly used to fend off Regime offensive. #TIP has even a model close to Southern Front's Omar rocket. pic.twitter.com/JqVlLer2sj — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 14, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.