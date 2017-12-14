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Медики выяснили вероятную причину смерти звезды «Дома-2»
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    Медики выяснили вероятную причину смерти звезды «Дома-2»

    16:44  14 Декабря 2017  /обновлено: 16:44  14 Декабря 2017
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    Медики выяснили вероятную причину смерти звезды «Дома-2»

    Москва, 14 декабря. Бывшая участница шоу «Дом-2» Мария Политова могла скончаться из-за отказа печени, произошедшего в результате резкого скачка артериального давления.

    Такой предварительный вердикт в четверг сообщили медики. По их словам, смерть Политовой могла наступить в результате интоксикации ингибиторами посредством завышенных алкалоидов. Резкий скачок артериального давления может быть вызван приемом некоторых лекарственных средств в сочетании с алкоголем.

    По некоторым данным, родственники Политовой не хотят проводить экспертизу для установления точной причины смерти, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

    Напомним, тело звезды «Дома-2» Марии Политовой было найдено на этой неделе в Щелковском районе Московской области. Признаков насильственной смерти зафиксировано не было. О пропаже Политовой сообщили в начале месяца. Она находилась в розыске с 4 декабря.

    Автор: Алексей Громов
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    #дом-2 #политова
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