Милонов назвал «задачу №1» для Путина после выборов-2018

Завершилась ежегодная традиционная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Глава государства беседовал с российскими и иностранными журналистами более трех часов, было задано более 50 вопросов.

Многие вопросы были посвящены внутренней политике: Владимир Путин рассказал о поддержке отечественного бизнеса, помощи наименее социально защищенным категориям граждан, об улучшении демографической ситуации в стране, о необходимости увеличения финансирования здравоохранения и многом другом.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил о том, что своими заявлениями президент послал обществу четкий сигнал о том, что в случае победы на выборах в 2018 году он будет решать внутренние проблемы.

«Следующий президентский срок — это срок развития внутренней экономики. Это вовсе не значит, что из поля зрения президента выйдут наши внешнеполитические интересы. Дело в том, что наша внешняя политика не требует пристального внимания, она уже выстроена: наша обороноспособность, дипломатические успехи и армия находятся на высоком уровне и будут развиваться эволюционным путем», — объясняет парламентарий.

«Задачей №1» для Путина после выборов-2018 в случае его победы станет реформирование отечественной экономики, особенно экономики малого и семейного бизнеса, считает депутат.

«Это задача №1, она позволит вдохнуть настоящую жизнь в отдельные регионы. К сожалению, отдельные руководители в субъектах РФ действуют по принципу прошлого века и надеются построить большой завод, чтобы все вокруг этого завода плясали, как вокруг елки. Эпоха больших заводов канула в прошлое. Хотя эти заводы и есть, регионы «загибаются». Это свидетельствует о неэффективности экономики середины XX века», — продолжает Виталий Милонов.

По мнению народного избранника, в случае победы на выборах главы государства Владимир Путин будет работать над изменением нормативно-правовой базы, чтобы бизнесу было комфортнее работать.

«Новый срок — это новая эпоха. Это эпоха реформ налогового и бухгалтерского законодательства. Эти изменения очень важны, не в глобальном плане, а важны для миллионов семей, которые сейчас пытаются заняться своим собственным делом», — заключил Виталий Милонов.

О неожиданных ответах Владимира Путина на вопросы журналистов — в материале Федерального агентства новостей.