Конфисахор о войне на Украине и итогах-2017: На запах крови слетелись аферисты, пираты, вурдалаки. ФАН-ТВ

Декабрь – время подводить итоги и ждать перемен к лучшему. Однако остаются области, в которых ситуация принципиально не меняется: так, на Украине, раздираемой сотнями противоречий, продолжается гражданская война. Свое мнение на эту тему в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ озвучил петербургский политолог Александр Конфисахор.

Встреча состоялась в Российско-Китайском бизнес-парке в рамках IX Международного Евразийского научного форума, который прошел под руководством Сергея Глазьева – доктора экономических наук, академика РАН, научного руководителя Университета при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭс, советника президента РФ Владимира Путина. В рамках Евразийского научного форума нынешняя ситуация на Украине обсуждалась довольно остро: участники конференций и заседаний говорили о том, что привело «Незалежную» к гражданской войне, можно ли с правиться с «майданутыми» людьми (так активистов Майдана назвал Сергей Глазьев), и какова ее дальнейшая судьба. С вопросом о будущем Украины и ее возможным распадом корреспонденты ФАН-ТВ и обратились к Александру Конфисахору.

– В настоящий момент оно представляется очень-очень сумрачным и безрадостным, даже так скажу. Потому что мы понимаем, что тот конфликт, который сейчас есть, только латентно затих. Если мы по телевизору не видим, как там стреляют, бомбят и воюют, это не значит, что этого там нет. На Украине началась страшная вещь, которая называется «гражданская война». Она имеет свою специфику, свои законы, и ее протекание, все происходящие в ней события не зависят от воли политиков, от того, как люди договариваются, от их решений.

Мировая война – это страшная война. Но там есть достаточно четкое определение, когда она началась и когда она закончилась: подписали акт о капитуляции Германии и Японии – в этот момент. И все понимают, что дальнейшей эскалации военных событий уже не будет. Потому что воющие стороны разведены по различные стороны границы, между ними есть люди, которые называются «пограничники». Воющие народы или державы могут друг друга ненавидеть, но общества ничего друг с другом поделать не могут.

Гражданская война носит совершенно другую специфику. Она идет на одной территории, эту территорию искусственно не разделить. И если только что одно село воевало против другого села, но кто-то в Минске, в Цюрихе, в Женеве сказал: «Ребята, всё, война заканчивается», никто из противостоящих сторон добровольно оружие никогда не сдаст. Потому что никто не верит своему соседу. И каждый знает, что этот плохой сосед ночью перейдет речку, опушку, полянку и сотворит что-то плохое. Все друг друга ненавидят, стороны друг другу не верят.

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Что касается прогнозов о возможном завершении противостояний и постоянного кровопролития на территории Украины, политолог считает, что закончится это нескоро. В качестве примера он привел печальный опыт России:

– Когда закончилась гражданская война в России? Профессиональные историки ответа не дадут. Номинально можно сказать – 1921-22 год. Но за басмачами гонялись все 20-е годы. Потом было раскулачивание – это тоже элемент гражданской войны, когда уничтожается другой социальный класс. Потом были московские процессы в 30-е годы. И это тоже продолжение гражданской войны, когда уничтожаются носители другого мировоззрения. Можно сказать, что гражданская война кончилась только после Второй мировой. Но это тоже будет с натяжкой. И только с некоторой долей вероятности можно сказать, что гражданская война, как ни странно, закончилась в 1991 году, когда Советский Союз распался, а коммунистическая идеология со всякими вариациями уже отошла. И это очень условный срок реального окончания гражданской войны.

На Украине эта ситуация. Никто никому не верит, не существует авторитетов, сил, которые могли бы разделить эти воющие стороны. И этот конфликт, после того как пролилась первая кровь, стал на довольно длительное время уже необратим.

– То есть, искусственные внешние попытки давления бесполезны?

– Бессмысленны и бесполезны. Они могут чуть-чуть сгладить, но единственный рычаг, который может это остановить, – уничтожение носителя иного мировоззрения, иной идеологии. Но мы, конечно, понимаем, что за этими страшными словами возможности реально это сделать нет. Они всегда остаются. Они сами должны разобраться. Они должны сказать остальным: «Ребята, это наша территория, все к чертовой бабушке отсюда. Мы сами в своей семье, со своими соседями и односельчанами разберемся». Потому что любой взгляд со стороны только кажется объективным, а на самом деле, он не видит всех нюансов, тонкостей того, что там происходит. Потому что точка отсчета для стороннего наблюдателя – это его позиция, а никак не позиция противоборствующих сторон.

– Что делать украинцам, чтобы внутри своей страны наладить хотя бы номинальный мир?

– Им надо выгнать всех, кто является сторонними для них людьми, кто прибыл после трагических событий 2014 года, потому что многие их них оказались там не с самыми благими целями. Всегда находятся люди (аферисты, пираты, вурдалаки), которые чувствуют запах крови, хотят драйва в нехорошем смысле слова и, как вороны, слетаются. Наемники всегда были, есть и будут. Но вот их нужно вырезать, как раковую опухоль. И только сами украинцы должны решать свою судьбу. Не бывший их президент, не наши представители, которые тоже не являются для них авторитетом. Только они сами.

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