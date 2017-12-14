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Роскомнадзор может заблокировать YouTube из-за «Открытой России»
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    Роскомнадзор может заблокировать YouTube из-за «Открытой России»

    16:37  14 Декабря 2017  /обновлено: 16:37  14 Декабря 2017
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    Роскомнадзор может заблокировать YouTube из-за «Открытой России»

    Москва, 14 декабря. Роскомнадзор может заблокировать сервис видеохостинга YouTube, если компания не удалит аккаунт организации «Открытая Россия», признанной в России нежелательной. Об этом в четверг сообщила пресс-служба «Открытой России» со ссылкой на официальное письмо от YouTube.

    В ответном письме организация заявила, что не нарушала российского законодательства своими сообщениями.

    Напомним, что «Открытая Россия» в апреле этого года была признана Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией в России. Речь в данном случае идет о зарегистрированной в Великобритании бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским организации «Otrkytaya Rossia», а также о зарегистрированном в США «Институте современной России».

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #роскомнадзор #youtube #открытая россия
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