Пойдем пешком куда прикажет: Кадыров ответил на шутку Путина о чеченцах в Сирии

Москва, 14 декабря. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров оценил высказывание Владимира Путина о том, что только чеченцы могут путешествовать по Сирии пешком. Напомним, во время ежегодной большой пресс-конференции российский лидер пошутил, что на такой вид передвижения по САР могут решиться только уроженцы Чечни.

«Правильно. Потому что мы пехотинцы Президента России и готовы пешком пойти туда, куда он прикажет», — написал Кадыров в Telegram.

Чеченский лидер подчеркнул, что очень важно, что Путин отметил работу специалистов с Северного Кавказа по возвращению россиян из Сирии, в первую очередь — детей. Кадыров напомнил, что, как точно отметил президент России, «дети не принимали решения покинуть Россию и уехать в горячую точку». Именно поэтому, считает Кадыров, их ни в коем случае нельзя оставить без помощи.

Напомним, во время большой ежегодной пресс-конференции президенту России Владимиру Путину поступил вопрос от журналиста «Учительской газеты». Он рассказал, что был в Сирии и, по всей видимости, стал первым гражданином России, пришедшим на авиабазу «Хмеймим» пешком. Российский лидер в ответ поинтересовался у отважного журналиста, откуда он родом.

В ответ представитель СМИ заявил, что он из Чечни.

«Только чеченцы могут путешествовать там пешком», — отреагировал на эту информацию Путин.

Отметим, 13-я большая пресс-конференция президента России прошла 14 декабря в Москве. Владимир Путин посвятил ответам на вопросы более трех с половиной часов. За время мероприятия к нему обратились более 50 журналистов.