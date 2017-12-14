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Пойдем пешком куда прикажет: Кадыров ответил на шутку Путина о чеченцах в Сирии
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    Пойдем пешком куда прикажет: Кадыров ответил на шутку Путина о чеченцах в Сирии

    17:13  14 Декабря 2017  /обновлено: 17:13  14 Декабря 2017
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    Пойдем пешком куда прикажет: Кадыров ответил на шутку Путина о чеченцах в Сирии

    Москва, 14 декабря. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров оценил высказывание Владимира Путина о том, что только чеченцы могут путешествовать по Сирии пешком. Напомним, во время ежегодной большой пресс-конференции российский лидер пошутил, что на такой вид передвижения по САР могут решиться только уроженцы Чечни.

    «Правильно. Потому что мы пехотинцы Президента России и готовы пешком пойти туда, куда он прикажет»,  — написал Кадыров в Telegram.  

    Чеченский лидер подчеркнул, что очень важно, что Путин отметил работу специалистов с Северного Кавказа по возвращению россиян из Сирии, в первую очередь — детей. Кадыров напомнил, что, как точно отметил президент России, «дети не принимали решения покинуть Россию и уехать в горячую точку». Именно поэтому, считает Кадыров, их ни в коем случае нельзя оставить без помощи.

    Напомним, во время большой ежегодной пресс-конференции президенту России Владимиру Путину поступил вопрос от журналиста «Учительской газеты». Он рассказал, что был в Сирии и, по всей видимости, стал первым гражданином России, пришедшим на авиабазу «Хмеймим» пешком. Российский лидер в ответ поинтересовался у отважного журналиста, откуда он родом.

    В ответ представитель СМИ заявил, что он из Чечни.

    «Только чеченцы могут путешествовать там пешком», — отреагировал на эту информацию Путин.

    Отметим, 13-я большая пресс-конференция президента России прошла 14 декабря в Москве. Владимир Путин посвятил ответам на вопросы более трех с половиной часов. За время мероприятия к нему обратились более 50 журналистов. 

    Автор: Федор Веснин
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