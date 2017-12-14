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Ирак: в Мосуле обнаружена братская могила жертв ИГИЛ
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    Ирак: в Мосуле обнаружена братская могила жертв ИГИЛ

    16:41  14 Декабря 2017  /обновлено: 16:41  14 Декабря 2017
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    Ирак: в Мосуле обнаружена братская могила жертв ИГИЛ

    Мосул, 14 декабря. Иракские силы безопасности обнаружили на востоке города Мосул захоронение курдов-езидов.

    По данным курдских источников иракские военнослужащие нашли около Мосула очередную братскую могилу, в которой были захоронены жертвы боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). В могиле найдено не менее 50 тел, некоторые из которых принадлежат езидским женщинам и детям. Специализированная команда осмотрит тела и передаст соответствующие документы министерству по делам похищенных езидов Регионального правительства Курдистана.

    Ранее стало известно, что в районе Синджар было обнаружено захоронение с 400 жертвами боевиков «Халифата». Сообщается, что боевики напали на езидский регион Синджар, расположенный на севере Ирака, в августе 2014 года. Курды называют это геноцидом езидов. В результате нападения несколько тысяч человек были убиты, порядка шести тысяч женщин и детей стали рабами игиловцев.

    Ирак: в Мосуле обнаружена братская могила жертв ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #мосул #ирак #езиды
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