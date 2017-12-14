Премьер Нидерландов уверен, что ЕС продлит санкции против России

Брюссель, 14 декабря. Премьер Нидерландов Марк Рютте выразил уверенность в том, что экономические санкции Европейского союза против Российской Федерации будут продлены по итогам саммита ЕС.

«Я считаю, что сегодня вечером мы продлим их срок», — заявил Рютте по прибытии на встречу лидеров сообщества.

Напомним, ранее МИД Турции заявил о том, что считает неправильными и непродуктивными санкции в отношении Росси, и призвал мировое сообщество обратиться к более серьезным проблемам.

Сегодня стало известно, что среди всех стран Евросоюза Германия понесла наибольшие экономические потери от введения санкций против России.

Накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США отвечают санкциями на любой поворот в мировой политике и, таким образом, оказались в плену санкционной мании.