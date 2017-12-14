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Путин анонсировал неформальную встречу лидеров стран СНГ
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    Путин анонсировал неформальную встречу лидеров стран СНГ

    16:25  14 Декабря 2017  /обновлено: 16:25  14 Декабря 2017
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    Путин анонсировал неформальную встречу лидеров стран СНГ

    Москва, 14 декабря. Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится до конца 2017 года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Такое заявление российский глава государства сделал в ходе большой пресс-конференции в четверг.

    «Я думаю, что в ближайшее время, в конце этого месяца, еще раз соберемся и поговорим на этот счет неформально уже. Мы соберемся, надеюсь, в рамках СНГ», — сообщил он.

    Напомним, последний саммит СНГ проходил в Сочи 10 и 11 октября. На нем российский президент Владимир Путин заявил, что страны Содружества Независимых Государств имеют все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов. В саммите принимали участие главы 10 стран, входящих в Содружество.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #снг
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