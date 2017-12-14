Театр одного зрителя: украинское шоу с интересным концом. Колонка Руслана Мармазова

Сколько на Украине будет продолжаться удивительное шоу с элементами триллера и эксцентрики, известное нам под названием «Михомайдан», разумеется, никто с полной достоверностью сказать не сможет. Включая и его главных участников — Саакашвили и Порошенко. К тому же, это частное явление, звонкое, но временное. Проблемы куда масштабней.

Заслуженный Карлсон Украины

Сценарий этого действа сверстан в Вашингтоне. Причем, серьезно подозреваю, что в него заложены различные версии дальнейшего продолжения сюжета, зависящие от того, как поведут себя в той или иной ситуации стороны конфликта. Забавно наблюдать непреклонную суровость в принятии решения, которую периодически демонстрирует Порошенко, которая разбивается о цельнолитые команды из-за рубежа не трогать Саакашвили.

Это ново, свежо, не затерто. Раньше-то действующая власть, если кого решала загнобить, то планы свои в жизнь воплощала всенепременно. Правда, предварительно согласовав со своим заокеанским руководством, а можно ли. Теперь, надо думать, технологии несколько изменились.

Казалось бы, уже грузинского гастролера, заслуженного Карлсона Украины, и на крышу загнали, и в камеру посадили, и в суд затащили, а он снова на свободе — бодр и весел. Потому что его «крыша» явно надежна, не течет! А для Порошенко и его соратников тревожный звоночек. Колокол набатный даже.

Горшочек кипит, но не варит

При этом, обратите внимание, вовсе не факт, что американцы сделали ставку именно на Саакашвили, и непременно хотят водрузить его на украинский трон, насквозь пропахший алкоголем, шоколадом, ворованными деньгами и жутким страхом. Следующий номинальный украинский руководитель может оказаться вовсе другим. Иди, разберись, кто выскочит из-за грузинского шатуна.

В принципе, сегодняшняя ситуация для Вашингтона благостная — разлюли малина! Абсолютно без разницы, кто именно правит в Киеве. Потому как любой персонаж все равно окажется проамериканским. Так уж исторически сложилось. А чтобы кошмарить действующего президента самой независимой и демократичной страны в мире Михо вполне подходит.

Собственно, складывается устойчивое впечатление, что все это движение, часто судорожное и временами броуновское, имеет целью просто поддерживать Украину в стадии бурления. Типа, вскипятили и на медленный огонь — пусть побулькивает.

Ни минуты покоя, ни секунды покоя… Постоянное напряжение и ожидание, что рванет. Причем непонятно, где именно. Интрига, лихая закрутка сюжета, внезапные решения, головоломные трюки, спецэффекты. И все это, если хотите знать, для одного зрителя, правда, большого.

Сопящий ангел, терпеливый медведь

Для России это. Кстати, наблюдается жгучее желание режиссера сделать постановку интерактивной. Чтобы зритель тоже участвовал, причем как можно активней. По рукам лупил Петрушку, допустим, или за ухо оттаскал, топал ногами, улюлюкал и бросался мочеными яблоками. Пока не получилось.

Из зала только суровое медвежье посапывание, возмущенное, но сдержанное, вежливое. Терпение оказалось на удивление ангельским, никак не лопается. Чего, надо заметить, желали бы и невольные участники представления — массовка и кордебалет. В смысле, многие жители Украины и, уж совершенно точно, подавляющее большинство граждан ЛНР и ДНР.

Что интересно, чем более терпелив обозначенный коллективный зритель, тем причудливей и возмутительней сценические решения украинского кабаре политического абсурда. Многое из того, что сегодня стало дикой явью, вчера еще воспринималось как фантастика, которая существует исключительно в воспаленных мозгах горстки маргиналов.

Речь даже и не о крушении памятников и переписывании истории. И не о войне в Донбассе, хотя этот случай всех злее. На Украине взят курс на вытравливание всего русского, на образовательном, бытовом, ментальном уровнях.

Не тешьте себя иллюзиями. От былой Украины давно практически ничего не осталось. Это абсолютно враждебное России, да и самой себе террористическое формирование. Приключения Порошенко и Саакашвили, невероятные и занятные — это так, балаган для наивных. На самом деле уже вызрели и очень скоро материализуются важные и трагические решения.

По пути в Голландию

Кто-то сомневается, что если не сегодня, так завтра будет ликвидировано всякое транспортное сношение Украины с Россией? В том, что для россиян введут визы? В потенциальном разрыве дипломатических отношений? В разбивке населения на категории по этническим, языковым признакам? И с ущемлением в правах одних в пользу других? Я, скажем, не сомневаюсь во всем этом грядущем кошмаре. Вот увидите и вспомните мои слова. Так и произойдет, если на Украине сохранятся современные политические тенденции.

Кстати, а могут они коренным образом измениться? Пока не похоже.

Что касается нынешних действующих лиц и исполнителей, в смысле, Порошенко и Саакашвили, так это временные персонажи. Расходный материал. Финал их может быть, как абсолютно тривиальный, наподобие сердечного приступа у Порошенко или отравления шашлыком Саакашвили, так и внезапный.

Например, главные герои сегодняшних первых полос и сводок новостей бросают жен, уезжают в Голландию и женятся друг на друге, чтобы остаток дней наслаждаться западными свободами во всех их проявлениях. А чего нет? От американских фантазеров, этих творцов ирреальной реальности, можно ждать чего угодно.