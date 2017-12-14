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Сирия сегодня: США игнорируют данные о перемещении боевиков, Москва готова решить проблему беженцев в САР
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    Сирия сегодня: США игнорируют данные о перемещении боевиков, Москва готова решить проблему беженцев в САР

    17:26  14 Декабря 2017  /обновлено: 17:34  14 Декабря 2017
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    Армия США

    Сирия, 14 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал об отсутствии реакции со стороны США на сообщения РФ о передвижении боевиков. Россия готова оказать помощь в решении проблемы беженцев. Последние новости ближневосточной страны – в материале Федерального агентства новостей.

    США игнорируют передвижения террористов

    Российская Федерация всегда сообщает Соединенным Штатам Америки о передвижениях радикальных исламистов, однако Вашингтон не реагирует. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

    «Уходят боевики, скажем, в Ирак. Наши говорят американским партнерам: «Боевики пошли туда-то и туда-то». Нет никакой реакции, уходят и все. Почему? Потому что думают, что их можно было использовать в борьбе с тем же Асадом», — подчеркнул глава государства.

    Армия США

    По словам президента, такой подход «самый простой, но и самый опасный», в том числе и для тех, кто занимается подобным.

    Россия готова САР помочь в решении проблемы беженцев

    Москва готова оказать Дамаску помощь в решении проблемы беженцев в рамках общих международных усилий, заявил президент России.

    «Сирия одна с этим не справится, и Россия одна с этим не справится, поэтому мы готовы принимать в этом участие, но только в качестве одной составляющей общих международных усилий», — подчеркнул Владимир Путин.

    Владимир Путин

    Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской арабской республике продолжается с марта 2011 года. По данным Организации Объединенных Наций, за время боевых действий погибли более 220 тысяч человек.

    В SDF пообещали быстро очистить Дейр-эз-Зор от боевиков

    Сирийские демократические силы (SDF) могут в течение нескольких дней зачистить провинцию Дейр-эз-Зор от недобитых террористов. Об этом заявил ответственный за внешние связи SDF Абдулазиз Юнус.

    «Наши силы зачистят эту территорию в течение нескольких дней», — передает издание РИА Новости слова Юнуса.

    Курды

    При этом руководство SDF сообщает, что их отряды фактически подошли к иракской границе, освободив по пути «большинство деревень и поселков в регионе». По данным курдской разведки, боевики остаются всего в нескольких деревнях общей площадью менее 50 километров.

    Напомним, одиннадцатого декабря президент России Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) в САР.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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