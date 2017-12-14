Работа на результат: как финансируются школы столицы?

В Москве в закрытом режиме прошло заседание дискуссионного клуба «Норма и деятельность». В ходе дискуссии с директорами столичный школ глава департамента образования Москвы Исаак Калина и научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский рассказали свое видение будущего образования в московском регионе и стране в целом и обсудили насущные проблемы образования столицы.

На мероприятии удалось побывать и корреспонденту Федерального агентства новостей.

Деньги служат детям

Начиная мероприятие, глава департамента образования Москвы Исаак Калина поделился с участниками своим видением сути работы управленца.

«Управленец должен подавать сигналы системе. При этом я не сторонник того, что надо для нового выходить за границы нормы. Проблема в том, что мы скорее маршруты внутри этих границ тоже считаем проложенными. А я уверен, что маршруты могут быть проложены разные. Когда упрешься в границы, тогда и они сами начинают разлагаться».

Как утверждает Калина, в вопросе финансирования образовательной системы важно не забывать известную поговорку: деньги — очень плохой хозяин и сильный слуга.

«Во взаимоотношениях с деньгами, главное, чтобы не деньги не были нам хозяином. Мы все время говорим о финансировании как о господине, который нами управляет, — сетует чиновник. — А я бы хотел, чтобы было наоборот. Если вы сможете подчинить финансирование, у вас будут педагогическое результаты».

Глава департамента также рассказал о ныне действующей системе финансирования школ региона. «Сегодня основа бюджета школы — это ученики. Деньги «следуют» за учеником».

По его словам, задача выровнять финансирование в расчете на одного ученика была непростой, однако оказалась выполнена.

Также удалось повысить заинтересованность школ в работе с детьми-инвалидами.

«Был использован моральный и финансовый механизмы, — рассказывает Калина. — В итоговый расчет рейтинговых баллов включаются результаты детей инвалидов с повышенным коэффициентом. Школы вспомнили, что задача не стеречь ребенка инвалида, а научить его жить. А это значит зарабатывать на жизнь».

Как потратить деньги?

В целом рассуждая о роли средств в системе образования, Калина выдвигает тезис, что «работа, которую совершают финансы в системе образования, очень зависит от угла между направлением между целями педагогики и финансирования».

«Вся работа управленцев состоит в уменьшении этого угла, — полагает глава департамента. — Мне кажется, не велика заслуга потратить средства. Вопрос как».

«Педагогика без денег бессильна. А деньги без педагогики как минимум бессмысленны», — продолжает Калина.

Именно поэтому для того, чтобы школьная педагогика была сильной, у нее должна быть серьезная организационная поддержка со стороны властей региона.

«Главный вывод который можно сделать, что равный доступ к финансовым ресурсам вкупе приведи к тому, что школы перешли от конкуренции за ресурсы к конкуренции за образовательные результаты. И это уже не отдельные школы, а конкуренция межрайонных советов директоров», — резюмирует глава департамента образования.

Отвечая на вопрос директора школы №2116 Марии Васильевой о том, можно ли надеяться в будущем на изменение принципа формульного финансирования, Калина заявил, что параметры формульной системы будут добавляться и изменяться, но принципиальных изменений не планируется.

Правда, не всех устраивает нынешняя система финансирования столичного образования. Например, норма о том, что должностной оклад директора школы зависит от средней зарплаты 50% педагогических работников данной образовательной организации с наименьшими зарплатами.

Директор лицея НИУ ВШЭ Дмитрий Фишбейн считает, что данное требование заставляет директоров увольнять малооплачиваемых по столичным меркам педагогов и увеличивать нагрузку на оставшихся, что не способствует повышению качества их работы.

Директор одной из школ города посетовал на «формульную» систему распределения средств. «Да, равные возможности для всех, но департамент стимулирует лучшие достижения. Однако где брать дополнительные ресурсы тем, кто оказался в положении слабых?» — недоумевает он. — Не кажется ли вам что было бы разумно находить инструменты поддержки?»

В свою очередь, глава департамента образования столицы Исаак Калина резко парировал это высказывание.

«Кто готов работать без зарплаты, может вступить со мной в дискуссию, сила ли финансирование или нет. А я уверен, что финансирование и сила, и измеритель. Это измеритель их отношения к себе». — подчеркнул Калина.

«С возрастом в нас начинает гаснуть соревновательность, и мы в отличие от детей учимся искать себе оправдания. Многие из нас проигрывая не себя хотят изменить, а правила игры», — отмечает чиновник. По его словам, важно, что в московской системе образования для всех всё идет одинаково., — заключает чиновник.

По словам Исаака Калины, в Москве с целью поддержки таких школ осуществляется проект «Школа без образовательных тупиков», однако средства получают только те образовательные организации, администрация которых работает не более трех лет. В противном случае поддержка бесполезна, уверен глава столичного департамента образования. «Мы поддерживаем отстающую школу, если вся администрация там работает не более трех лет. А если они там работают 15 лет и завели школу в образовательный тупик, то поддерживать их — вредить детям», — полагает Калина.

Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский, соглашаясь с Калиной, добавил, что принятые нормы могут влиять на детей больше, чем учителя.

«Если ребенок видит что работающий лучше получает больше, это служит для него наглядным примером», — указывает Адамский.

Работа на результат

Относительно применения практики Москвы в деревнях и других малых населенных пунктах Калина признает, что «в селе эти механизмы не нужны». «Там правда нет конкуренции. А вот в городах с 70-80 тысячами населения этот механизм уже будет работать».

Подводя итоги, Калина утверждает, что «пока с управленцев не будут спрашивать результаты, мы будем находить причины, почему не надо ничего менять».

«Мэр Москвы раз в месяц садится с нами и рассматривает наши результаты. И если они пойдут вниз, мало никому не покажется, — делится собственным опытом чиновник. — Поэтому я уверен, что в Москве результаты точно не будут идти вниз, потому что это система управления, создаваемая в городе семь лет. К сожалению, если бы СМИ рассказывали о результатах, то быстрее бы гораздо входили инструменты, обеспечивающих результаты. Но так как СМИ описывают явления, а не сущности, не будут предъявления и требования по результатам».