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Общество
СК РФ рассказал подробности об уголовном деле Родченкова
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    СК РФ рассказал подробности об уголовном деле Родченкова

    16:17  14 Декабря 2017  /обновлено: 16:19  14 Декабря 2017
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    СК РФ рассказал подробности об уголовном деле Родченкова

    Москва, 14 декабря. Уголовное дело в отношении Григория Родченкова о незаконном обороте сильнодействующих и ядовитых веществ не принималось в производство Следственным комитетом РФ, сообщили в ведомстве. В настоящее время в отношении бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории расследуется только дело о злоупотреблении служебными полномочиями.

    "Уголовное дело, возбужденное в отношении Григория Родченкова в 2011 году по признакам преступления, предусмотренного ст.234 УК РФ «незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», Следственным комитетом России к производству не принималось", - указано в пресс-релизе Следственного комитета РФ.

    В настоящее время Родченков объявлен в международный розыск, в случае его задержания он будет помещен под стражу.

    СК РФ рассказал подробности об уголовном деле Родченкова

    Напомним, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории стал главным лицом в масштабном допинговом скандале, который привел в настоящее время к отстранении российской олимпийской сборной от участия в Олимпийскийх играх в корейском Пхенчхане.

    Автор: Валентин Меликов
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