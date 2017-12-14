СК РФ рассказал подробности об уголовном деле Родченкова

Москва, 14 декабря. Уголовное дело в отношении Григория Родченкова о незаконном обороте сильнодействующих и ядовитых веществ не принималось в производство Следственным комитетом РФ, сообщили в ведомстве. В настоящее время в отношении бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории расследуется только дело о злоупотреблении служебными полномочиями.

"Уголовное дело, возбужденное в отношении Григория Родченкова в 2011 году по признакам преступления, предусмотренного ст.234 УК РФ «незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», Следственным комитетом России к производству не принималось", - указано в пресс-релизе Следственного комитета РФ.

В настоящее время Родченков объявлен в международный розыск, в случае его задержания он будет помещен под стражу.

Напомним, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории стал главным лицом в масштабном допинговом скандале, который привел в настоящее время к отстранении российской олимпийской сборной от участия в Олимпийскийх играх в корейском Пхенчхане.