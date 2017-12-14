Героя 11 сентября нашли мертвым в США

Вашингтон, 14 декабря. Американский полицейский в отставке Дуглас Гринвуд, который одним из первых пришел на помощь пострадавшим в результате теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, покончил с собой.

Его тело было обнаружено в четверг, 14 декабря, сообщает издание New York Post. Друзья Гринвуда рассказали, что последние 10 лет из-за проблем с легкими бывший полицейский не мог спать без кислородного баллона. Болезнь при этом прогрессировала с каждым годом и сопровождалась болями.

Проблемы со здоровьем у Гринвуда начались после трагических событий 11 сентября. Работая на месте теракта, полицейский вдыхал бетонную пыль, защитной маски у него не было.

Гринвуд командовал полицейским подразделением, занимавшимся поисками жертв теракта под развалинами Всемирного торгового центра, в который врезались четыре пассажирских самолета с террористами-смертниками «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ). Жертвами теракта стали 2977 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.