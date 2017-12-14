Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Героя 11 сентября нашли мертвым в США
Весь мир
Героя 11 сентября нашли мертвым в США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Героя 11 сентября нашли мертвым в США

    16:04  14 Декабря 2017  /обновлено: 16:04  14 Декабря 2017
    31

    Героя 11 сентября нашли мертвым в США

    Вашингтон, 14 декабря. Американский полицейский в отставке Дуглас Гринвуд, который одним из первых пришел на помощь пострадавшим в результате теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, покончил с собой.

    Его тело было обнаружено в четверг, 14 декабря, сообщает издание New York Post. Друзья Гринвуда рассказали, что последние 10 лет из-за проблем с легкими бывший полицейский не мог спать без кислородного баллона. Болезнь при этом прогрессировала с каждым годом и сопровождалась болями.

    Проблемы со здоровьем у Гринвуда начались после трагических событий 11 сентября. Работая на месте теракта, полицейский вдыхал бетонную пыль, защитной маски у него не было.

    Гринвуд командовал полицейским подразделением, занимавшимся поисками жертв теракта под развалинами Всемирного торгового центра, в который врезались четыре пассажирских самолета с террористами-смертниками «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ). Жертвами теракта стали 2977 человек.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #11 сентября #полицейский
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть