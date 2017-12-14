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Новости Сирии
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Общество
Песков рассекретил содержание SMS от Симоньян, полученного на пресс-конференции
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    Песков рассекретил содержание SMS от Симоньян, полученного на пресс-конференции

    16:18  14 Декабря 2017  /обновлено: 16:20  14 Декабря 2017
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    Песков рассекретил содержание SMS от Симоньян, полученного на пресс-конференции

    Москва, 14 декабря. Пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков, который традиционно занимался модерацией во время большой пресс-конференции российского лидера, пошутил, что ему пришло SMS-сообщение с обвинением в игнорировании Russia Today.

    Песков заявил, что в сообщении было написано, что он ведет себя по отношению к СМИ, как Государственный департамент США.

    «Мне написали SMS, меня обвинили в том, что я себя веду по отношению к Russia Today как Госдепартамент США, не давая им вопроса. Russia Today, задайте вопрос», —  сказал Песков.

    После этого журналист RT обратился к Путину с вопросом о том, перешел ли он на «ты» с президентом США Дональдом Трампом. Второй вопрос телекомпании касался использования GPS-трекера для отслеживания домашних животных.

    Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в Twitter, что SMS-сообщение Пескову отправила именно она.

    «Написала Пескову, что в Госдепе нам легче вопрос задать, чем у него, и таки дал нам вопрос! Надеюсь, теперь отменят закон, по которому людей сажают за трекер для коровы», — написала Симоньян.

    Напомним, ранее RT сообщил о том, что в Курганской области у фермера возникли проблемы с законом из-за использования GPS-трекера для слежки за коровой. 

    Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина 14 декабря прошла в Москве. Журналисты задали российскому лидеру более 40 вопросов.  

    Автор: Федор Веснин
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