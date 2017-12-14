Песков рассекретил содержание SMS от Симоньян, полученного на пресс-конференции

Москва, 14 декабря. Пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков, который традиционно занимался модерацией во время большой пресс-конференции российского лидера, пошутил, что ему пришло SMS-сообщение с обвинением в игнорировании Russia Today.

Песков заявил, что в сообщении было написано, что он ведет себя по отношению к СМИ, как Государственный департамент США.

«Мне написали SMS, меня обвинили в том, что я себя веду по отношению к Russia Today как Госдепартамент США, не давая им вопроса. Russia Today, задайте вопрос», — сказал Песков.

После этого журналист RT обратился к Путину с вопросом о том, перешел ли он на «ты» с президентом США Дональдом Трампом. Второй вопрос телекомпании касался использования GPS-трекера для отслеживания домашних животных.

Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в Twitter, что SMS-сообщение Пескову отправила именно она.

«Написала Пескову, что в Госдепе нам легче вопрос задать, чем у него, и таки дал нам вопрос! Надеюсь, теперь отменят закон, по которому людей сажают за трекер для коровы», — написала Симоньян.

Написала Пескову, что в Госдепе нам легче вопрос задать, чем у него, и таки дал нам вопрос! Надеюсь, теперь отменят закон, по которому людей сажают за трекер для коровы. #СкандалыИнтригиРаследования — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) December 14, 2017

Напомним, ранее RT сообщил о том, что в Курганской области у фермера возникли проблемы с законом из-за использования GPS-трекера для слежки за коровой.

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина 14 декабря прошла в Москве. Журналисты задали российскому лидеру более 40 вопросов.