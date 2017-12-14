Ирак: ООН начала расследование преступлений «Хашд аш-Шааби» в Туз-Хурмату
Туз-Хурмату, 14 декабря. Отделение по правам человека миссии ООН по содействию Ираку (МООНСИ) начало расследование фактов преступлений шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».
Представители МООНСИ сообщили курдским информационным агентствам, что группа специалистов совершила поездку в населенный пункт Туз-Хурмату провинции Салах-ад-Дин для проведения расследования по фактам обращений о карательных действиях со стороны «Хашд аш-Шааби», уничтожении имущества местных жителей, запугивании и казнях курдского населения региона.
ООН ранее выразила обеспокоенность из-за военного противостояния, возникшего в районе Туз-Хурмату, которое привело к огромному потоку беженцев на севере Ирака.
Группа МООНСИ посетила несколько городов, отмечается в сообщении, и встретилась с рядом местных чиновников. В Эрбиле состоялась встреча с беженцами из Туз-Хурмату для выяснения обстоятельств, приведших к их перемещению в столицу Курдистана.
Ранее агентство URA.ru сообщило, что армия Ирака вторглась в провинции Салах-ад-Дин и Киркук 16 октября текущего года после проведения курдами референдума о независимости.