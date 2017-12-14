Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Новейшее оружие США для сирийской оппозиции попало в руки ИГИЛ 
Весь мир
Ирак: ООН начала расследование преступлений «Хашд аш-Шааби» в Туз-Хурмату
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак: ООН начала расследование преступлений «Хашд аш-Шааби» в Туз-Хурмату

    16:23  14 Декабря 2017  /обновлено: 16:23  14 Декабря 2017
    32

    Ирак: ООН начала расследование преступлений «Хашд аш-Шааби» в Туз-Хурмату

    Туз-Хурмату, 14 декабря. Отделение по правам человека миссии ООН по содействию Ираку (МООНСИ) начало расследование фактов преступлений шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

    Представители МООНСИ сообщили курдским информационным агентствам, что группа специалистов совершила поездку в населенный пункт Туз-Хурмату провинции Салах-ад-Дин для проведения расследования по фактам обращений о карательных действиях со стороны «Хашд аш-Шааби», уничтожении имущества местных жителей, запугивании и казнях курдского населения региона.

    ООН ранее выразила обеспокоенность из-за военного противостояния, возникшего в районе Туз-Хурмату, которое привело к огромному потоку беженцев на севере Ирака.

    Группа МООНСИ посетила несколько городов, отмечается в сообщении, и встретилась с рядом местных чиновников. В Эрбиле состоялась встреча с беженцами из Туз-Хурмату для выяснения обстоятельств, приведших к их перемещению в столицу Курдистана.

    Ранее агентство URA.ru сообщило, что армия Ирака вторглась в провинции Салах-ад-Дин и Киркук 16 октября текущего года после проведения курдами референдума о независимости.

    Ирак: ООН начала расследование преступлений «Хашд аш-Шааби» в Туз-Хурмату

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #курды #ирак #хашд аш-шааби #туз-хурмату
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть