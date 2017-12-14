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Путин попросил журналистов не сердиться и поздравил с Новым годом
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    Путин попросил журналистов не сердиться и поздравил с Новым годом

    15:55  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:56  14 Декабря 2017
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    Путин попросил журналистов не сердиться и поздравил с Новым годом

    Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех журналистов с Новым годом и попросил их не сердиться из-за того, что не все из них успели задать ему вопросы.

    «Желаю благополучия всем вам, вашим близким, всего доброго всем нам и журналистскому корпусу…», — сказал глава государства.

    Отметим, что в ходе сегодняшней пресс-конференции, продлившейся  три часа и 41 минуту, больше всего вопросов было задано о предстоящих выборах, проблемах ЖКХ, экологии, отношениях с рядом мировых стран, в том числе США и Китаем. Немало было вопросов, посвященных сирийской проблематике.

    В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 50 минут, было задано 48 вопросов.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #пресс-конференция
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