Путин попросил журналистов не сердиться и поздравил с Новым годом

Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех журналистов с Новым годом и попросил их не сердиться из-за того, что не все из них успели задать ему вопросы.

«Желаю благополучия всем вам, вашим близким, всего доброго всем нам и журналистскому корпусу…», — сказал глава государства.

Отметим, что в ходе сегодняшней пресс-конференции, продлившейся три часа и 41 минуту, больше всего вопросов было задано о предстоящих выборах, проблемах ЖКХ, экологии, отношениях с рядом мировых стран, в том числе США и Китаем. Немало было вопросов, посвященных сирийской проблематике.

В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 50 минут, было задано 48 вопросов.