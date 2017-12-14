ВАДА составило список из 300 подозреваемых в допинге спортсменов из России — СМИ

Монреаль, 14 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передаст нескольким десяткам международных спортивных федераций список из 300 российских спортсменов, которых подозревают в употреблении допинга. Основой этого списка стал масштабный список, содержавшийся изъятой из Московской антидопинговой лаборатории базе данных.

Как сообщают СМИ, эти 300 спортсменов сдавали допинг-тесты в период с апреля 2012 года по сентябрь 2015 года, и позже их пробы были заменены на допинг-отрицательные. Все или большинство этих спортсменов в настоящее время выступают на международном уровне.

Руководство отдела расследований ВАДА заявило о том, что в ближайшее время список подозреваемых в употреблении допинга российских спортсменов будет предоставлено 25 спортивным федерациям по всему миру, сообщает RT. В списках представители летних и зимних видов спорта.

Копия этого списка была передана в Международный олимпийский комитет перед тем, как был оглашен вердикт МОК, которым российские атлеты были отстранены от участия в Олимпийских играх 2018 года.