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ВАДА составило список из 300 подозреваемых в допинге спортсменов из России — СМИ
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    ВАДА составило список из 300 подозреваемых в допинге спортсменов из России — СМИ

    15:58  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:58  14 Декабря 2017
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    ВАДА составило список из 300 подозреваемых в допинге спортсменов из России — СМИ

    Монреаль, 14 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передаст нескольким десяткам международных спортивных федераций список из 300 российских спортсменов, которых подозревают в употреблении допинга. Основой этого списка стал масштабный список, содержавшийся изъятой из Московской антидопинговой лаборатории базе данных.

    Как сообщают СМИ, эти 300 спортсменов сдавали допинг-тесты в период с апреля 2012 года по сентябрь 2015 года, и позже их пробы были заменены на допинг-отрицательные. Все или большинство этих спортсменов в настоящее время выступают на международном уровне.

    Руководство отдела расследований ВАДА заявило о том, что в ближайшее время список подозреваемых в употреблении допинга российских спортсменов будет предоставлено 25 спортивным федерациям по всему миру, сообщает RT. В списках представители летних и зимних видов спорта.

    ВАДА составило список из 300 подозреваемых в допинге спортсменов из России — СМИ

    Копия этого списка была передана в Международный олимпийский комитет перед тем, как был оглашен вердикт МОК, которым российские атлеты были отстранены от участия в Олимпийских играх 2018 года.

    Автор: Валентин Меликов
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