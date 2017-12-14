Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Героя 11 сентября нашли мертвым в США
Экономика
Как президент президенту: Путин ответил на вопрос о программе «Дальневосточный гектар»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Как президент президенту: Путин ответил на вопрос о программе «Дальневосточный гектар»

    15:50  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:50  14 Декабря 2017
    34

    Как президент президенту: Путин ответил на вопрос о программе «Дальневосточный гектар»

    Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о проблемах программы «Дальневосточного гектара». 

    «Как президент президенту вам скажу, программа «Дальневосточного гектара» развивается неплохо, на сегодняшний день 33 тыс. договоров заключено, есть идея также соотечественникам, проживающим за рубежом, дать возможность приобрести участки. Владивосток сделал скачок — это что-то фантастическое», — подчеркнул Путин.

    Владимир Путин. Биография 

     

     

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #владивосток #дальневосточный гектар
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть