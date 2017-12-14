Как президент президенту: Путин ответил на вопрос о программе «Дальневосточный гектар»

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о проблемах программы «Дальневосточного гектара».

«Как президент президенту вам скажу, программа «Дальневосточного гектара» развивается неплохо, на сегодняшний день 33 тыс. договоров заключено, есть идея также соотечественникам, проживающим за рубежом, дать возможность приобрести участки. Владивосток сделал скачок — это что-то фантастическое», — подчеркнул Путин.