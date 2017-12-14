Суд отклонил иск Siemens к «дочке» Ростеха по крымским турбинам

Москва, 14 декабря. Столичный арбитражный суд отказал немецкому концерну Siemens в возвращении турбин, поставленных в Крым, однако не удовлетворил запрос дочерней структуры Ростеха исключить из контракта пункты, запрещающие вывоз оборудования с Таманского полуострова.

Арбитраж Москвы отклонил иск Siemens — четыре крымские турбины немецкой компании возвращены не будут. Согласно санкциям ЕС, Siemens запрещал использовать оборудование для производства электроэнергии в Крыму. В то же время, столичная судебная инстанция не удовлетворила иск «Технопромэкспорта» (структура Ростеха) внести правки в контракт.

Как следует из материалов дела, немецкая компания продала турбины «Технопромэкспорту» для проекта в Краснодарском крае, однако проект заморозили, а сами турбины модернизировали и передали в Крым.

По словам юриста Siemens, сделку необходимо оформить таким образом, чтобы ни одна из заинтересованных сторон не пострадала, и в то же время «была достигнута экономическая цель». В структуре Ростеха подчеркнули, что сделка по поставке турбин из Тамани в Крым заключили две компании из РФ и к Siemens она отношения не имеет.