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Суд отклонил иск Siemens к «дочке» Ростеха по крымским турбинам
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    Суд отклонил иск Siemens к «дочке» Ростеха по крымским турбинам

    15:52  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:53  14 Декабря 2017
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    Суд отклонил иск Siemens к «дочке» Ростеха по крымским турбинам

    Москва, 14 декабря. Столичный арбитражный суд отказал немецкому концерну Siemens в возвращении турбин, поставленных в Крым, однако не удовлетворил запрос дочерней структуры Ростеха исключить из контракта пункты, запрещающие вывоз оборудования с Таманского полуострова. 

    Арбитраж Москвы отклонил иск Siemens — четыре крымские турбины немецкой компании возвращены не будут. Согласно санкциям ЕС, Siemens запрещал использовать оборудование для производства электроэнергии в Крыму. В то же время, столичная судебная инстанция не удовлетворила иск «Технопромэкспорта» (структура Ростеха) внести правки в контракт.

    Как следует из материалов дела, немецкая компания продала турбины «Технопромэкспорту» для проекта в Краснодарском крае, однако проект заморозили, а сами турбины модернизировали и передали в Крым.

    По словам юриста Siemens, сделку необходимо оформить таким образом, чтобы ни одна из заинтересованных сторон не пострадала, и в то же время «была достигнута экономическая цель». В структуре Ростеха подчеркнули, что сделка по поставке турбин из Тамани в Крым заключили две компании из РФ и к Siemens она отношения не имеет.

    «Иск заявлен с незаконной целью исполнить на территории России санкции Евросоюза»,  — сказал представитель структуры Ростеха.

    Суд отклонил иск Siemens к «дочке» Ростеха по крымским турбинам

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #иск #ростех
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