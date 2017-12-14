Донбасс: украинские силовики больше часа обстреливают Докучаевск

Донецк, 14 декабря. Украинские силовики не перестают вести плотный обстрел Докучаевска на территории ДНР. Об этом рассказали в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«С 14.15 ( время совпадает с московским — прим. ФАН) украинские силовики открыли огонь по Докучаевску. В результате обстрела повреждение получило жилое здание по улице Горького», — приводит РИА Новости комментарий представителя ДНР в СЦКК.

Представители республики отметили, что силы ВСУ бомбят город из населенного пункта Новотроицкое. При этом они используют БМП-2, крупнокалиберные пулеметы и легкое стрелковое оружие.

В Центре контроля и координации отметили, что в эти минуты обстрел Докучаевска продолжается, прибывают новые сведения о разрушениях в городе. Информация о пострадавших среди мирного населения Докучаевска, пока не поступала.

Отметим, в городе, расположенном в 40 километрах южнее Донецка, проживает около 25 тысяч человек. Докучаевск постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.