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Донбасс: украинские силовики больше часа обстреливают Докучаевск
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    Донбасс: украинские силовики больше часа обстреливают Докучаевск

    15:52  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:53  14 Декабря 2017
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    Донбасс: украинские силовики больше часа обстреливают Докучаевск

    Донецк, 14 декабря. Украинские силовики не перестают вести плотный обстрел Докучаевска на территории ДНР. Об этом рассказали в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

    «С 14.15 ( время совпадает с московским — прим. ФАН) украинские силовики открыли огонь по Докучаевску. В результате обстрела повреждение получило жилое здание по улице Горького»,  — приводит РИА Новости комментарий представителя ДНР в СЦКК.   

    Представители республики отметили, что силы ВСУ бомбят город из населенного пункта Новотроицкое. При этом они используют БМП-2, крупнокалиберные пулеметы и легкое стрелковое оружие.

    В Центре контроля и координации отметили, что в эти минуты обстрел Докучаевска продолжается, прибывают новые сведения о разрушениях в городе. Информация о пострадавших среди мирного населения Докучаевска, пока не поступала.

    Отметим, в городе, расположенном в 40 километрах южнее Донецка, проживает около 25 тысяч человек. Докучаевск постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

    Автор: Федор Веснин
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    #днр #всу #обстрел #докучаевск
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