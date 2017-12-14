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В «Роснефти» оправдались за Сечина: Он не явился в суд из-за графика
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    В «Роснефти» оправдались за Сечина: Он не явился в суд из-за графика

    15:40  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:40  14 Декабря 2017
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    В «Роснефти» оправдались за Сечина: Он не явился в суд из-за графика

    Москва, 14 декабря. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин никогда не отказывался приходить в суд по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, его неявка связана с загруженным графиком, заявил в четверг пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

    «Игорь Иванович Сечин никогда не отказывался проходить в суд, это (неявка – прим. ФАН) связано с графиком, о котором он предупредил через адвоката суд в том числе», — приводит слова Леонтьева РИА Новости.

    Как отметил Леонтьев, чтобы не затягивать дело, суд и обвинение решили отказаться от приглашения Сечина, хотя могли постараться назначить дату заседания, которая бы вписалась в график главы «Роснефти».

    «Ни разу Сечин не отказывался от явки в суд, и даже заявлял, что постарается прийти, но в первую очередь обязан соответствовать заранее установленному графику», — подчеркнул Леонтьев.

    В «Роснефти» оправдались за Сечина: Он не явился в суд из-за графика

    Ранее в четверг в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин прокомментировал неявку Сечина в суд, отметив, что глава «Роснефти» закон не нарушил, но «мог бы и прийти».

    Напомним, Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в размере двух миллионов долларов от представителя компании «Роснефть». Бывший министр экономического развития был задержан 14 ноября 2016 года. На прошлой неделе, выступая в Замоскворецком суде Москвы с последним словом, Улюкаев снова заявил о своей невиновности и сравнил себя с гладиатором.

    Автор: Алексей Громов
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    #суд #улюкаев #сечин #неявка
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